【本報訊】本港疫情持續緩和，昨日新增七宗確診個案，包括六宗輸入及一宗本地有關連個案，是連續四日零本地源頭不明個案，累計11,756宗確診和疑似個案，另有約20多宗初步確診。

兩菲傭抵港帶變種毒

唯一一宗本地有關連個案患者為28歲女子（第11750號），為家庭主婦，居於葵涌邨曉葵樓，4月24日發病，為早前確診的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園31歲女主任（第11711號）的家人。葵涌邨曉葵樓4月24日另有一名三歲男童（第11731號）確診，同為第11711號患者的家屬，該大廈已被納入強制檢測。

其餘六宗輸入個案分別來自尼泊爾、印度及菲律賓，其中兩名菲傭（第11752號及11756號），分別4月14日及19日到港，兩人驗出帶有N501Y變異病毒株。

衞生防護中心表示，曾於4月16日納入強檢的屯門友愛邨愛暉樓第2座，由於病毒潛伏期有機會較長，須進行第二次強檢，任何於4月3日至4月28日期間曾身處該大廈超過兩小時的人士，須於4月30日或之前接受檢測。

前日共有13宗接種疫苗後不適送院個案，分別涉及胸部疼痛、全身痕癢、暈眩及出疹等症狀，其中八人已出院，兩人留院觀察及三人不遵從醫生勸告自行出院。