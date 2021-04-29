毗鄰油塘住宅區及鯉魚門村的混凝土廠「中國混凝土有限公司」，被指作業時經常揚起大量沙塵，影響居民生活及健康。環保署今（29日）發稿，拒絕該混凝土廠的續牌申請。有觀塘區議員表示，該混凝土廠對區內海陸空環境帶來嚴重污染，對署方終正視問題感高興及欣慰。

環境保護署今發稿，拒絕位於油塘東源街22號一間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。署方指，該廠過往環保表現欠佳，廠方亦未能就續牌申請一事提交足夠資料，證明其有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，因此未能符合《空氣污染管制條例》有關續牌申請的要求，故拒絕該混凝土廠的續牌申請。有關混凝土廠可於收到署方拒絕牌照續期通知的21天內，向上訴委員會提出上訴，否則混凝土廠必須在上訴期限屆滿後，停止運作。

翻查資料，該混凝土廠為「中國混凝土有限公司」，其先後於2018年及2020年因違反牌照條款而被法庭定罪。署方更稱，自本年初至今，署方仍然發現該廠涉及數宗違反牌照條款的個案，現正進一步搜證和整理證據，以期提出檢控。環保署又指，會持續加強巡查油塘區內其他混凝土廠的運作情況，並會嚴厲執法，在日後處理他們的指明工序牌照續期申請時，定會嚴格按照《空氣污染管制條例》上述原則來決定會否續發牌照，以保障附近居民的生活環境。

「擺喺附近啲車一個下晝就要抹」

油麗選區區議員王偉麟稱，對環保署拒絕該混凝土廠續牌感高興及欣慰。他指該區的混凝土廠一直為油塘區帶來不少污染問題，包括運砂船及混凝土廠作業時令該處對出海域水質混濁；運載混凝土的田螺車亦常在區內馬路滲漏混凝土，影響其他車輛。他又稱，混凝土廠的作業亦時常飄出大量沙塵，令附近居民須時常忍受污濁空氣，「擺喺（混凝土廠）附近啲車，一個下晝就要抹」。他稱，本屆觀塘區議會本已因應問題，首度成立工作小組商討處理方式。

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