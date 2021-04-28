【木報訊】粉嶺九巴撞樹大車禍中，六名罹難者包括準新郎、新婚男及社署職員等。六名死者的家屬在審訊期間，開設WhatsApp群組，彼此互通消息之餘，亦互相扶持。一年半過去，各人傷痛未忘，有家屬直言，「唔想講，講完好唔開心。」

「死亡九巴」意外奪走六人性命，包括新婚的蘇麗雄（35歲）、準新郎陳嘉龍（31歲）、張志明（55歲）、王惠蘭（59歲）、楊若賢（59歲）及鄭燕生（43歲），也毀了六個幸福家庭。

沒駕車當日 冷氣工登亡命巴

除了預備去年與女友結婚的準新郎陳嘉龍，任職冷氣維修技工的蘇麗雄於事發時剛剛新婚。鄰居透露，蘇與母親和新婚妻子同住，是家庭經濟支柱，由於要到不同地方工作，他一向有駕車及乘巴士去工作地點的習慣，豈料最終登上死亡巴士，「估唔到嗰日唔揸車咁就走咗。」蘇媽媽自事發後一直心情惡劣，數度拒訪，直至判刑前數日她終隔門開腔，當提起愛子英年早逝便泣不成聲，「唔想講，講完好唔開心。」

另一名女死者楊若賢的鄰居表示，楊與姓伍丈夫在粉嶺住址居住23年，二人無子女，事發時估計她乘巴士回家，豈料夫婦從此陰陽相隔。記者日前到訪，一名自稱楊婦家人的男子在內。有鄰居指，自從巴士車禍後，楊婦丈夫繼續在上址居住，但為免觸及傷心事，鄰居碰面只跟他打招呼，並沒就意外交談及安慰。