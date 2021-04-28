無能嘅政府抗疫成績有目共睹，搞到香港民不聊生，唔少小商戶都因為咁吊晒鹽水甚至頂唔順執笠。呢個時候香港人想繼續撐落去，相信又係要靠自救啦，嚟緊五一「黃金周」，黃色經濟圈就有人吹響集結號，呼籲大家再展開懲罰行動。

「懲罰Mee」App即將上架

「Mee懲罰師」呢星期喺facebook專頁公告，招募「五一懲罰祭」嘅參與商戶，行動觸發點之一係月初海關打壓阿布泰，引發足足成個星期嘅懲罰風潮。當時唔只香港人連續多日排隊爆買，仲有多間黃店以行動聲援阿布泰，實行重現「一方有難，八方支援」嘅港人精神！

不過，急需大家集體懲罰嘅商店點只一間，今年尚未過半，社會氣氛極低迷，疫情反覆之餘政府又屢借抗疫為名打壓小店，搞到好多店舖都掙扎求存，餐廳受「安心出行」影響固然係重災區，零售市道亦都一蹶不振，仲有行業因為抗疫政策至今未能復業，所以「Mee懲罰師」團隊繼上年後再搞懲罰祭，喺5月1至9日舉行黃金周活動，橫跨兩個周末，希望透過同路人集體懲罰兼夾母親節效應，為黃店帶嚟更多營業額，為一眾黃店商戶提供喘息機會，同時亦為黃色經濟圈注入新動力，另外仲會有個「懲罰Mee」App將喺5.1上架，畀大家單撈。

有黃店就言話上年參加過懲罰祭，幫到生意好多，仲多咗人識佢哋；亦有黃店直截了當留言話「名已報」，反應非常唔錯，咁政權唔畀大家上街，大家咪改為行街囉！

李八方