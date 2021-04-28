【本報訊】港府透過放寬食肆等處所營業限制，利誘僱員及客人注射疫苗和使用安心出行程式。旗下有四間酒樓的譽宴集團今日起「升格」為最多六人一枱及堂食至午夜12時的C類食肆，尖沙嘴一間火鍋店負責人預料，延長營業至午夜可增三成生意額，但不願因此賭上員工健康，決定維持現狀。

疫苗氣泡今日實施，新增C類和D類食肆，分別為最多六人和八人一枱，營業時間延至午夜12時和凌晨2時，但員工須接種疫苗。截至昨晚8時的過去24小時，再多17,600人預約打針，數字連續四日上升。

譽宴集團本月中發通告要求全體員工接種疫苗，集團主席張家豪指，七成員工已打最少一針，其餘三成人有醫生紙證明不適宜打針，集團今日起會採用B類和C類混合運作，店內有區域會六人一枱。

若員工打齊兩針，可再「升格」D類食肆，張家豪就距離員工打完兩針再隔14日尚有一段時間，料最快下月中才能符合D類食肆資格。然而，D類食肆要求食客也打針，會有難度，恐暫未能成事。

放寬營業時間令食肆受惠，位於尖沙嘴鬧市的火鍋店「漁一」負責人Philip表示，若火鍋店營運至午夜，可增約三成生意額。不過，漁一全店員工都沒有打針，包括他本人。

Philip說，員工已上年紀，不宜打針，暫不考慮政府的條件，「唔會因為嗰百分之三十嘅生意逼員工打針」。他說打針目的絕非為了吃飯，「打針唔係為咗防疫咩？打針為咗食飯咩？聽到都好火滾！」

酒吧業派現金券吸客

酒吧、麻雀館等處所今日亦重開，員工須打至少一針。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，全港約1,100間酒吧今日會重開，只有已打針的員工會上班。光顧酒吧的顧客亦要打針，協會會向顧客送100元現金消費券，提供誘因吸引酒客打針，到酒吧消費。他指此舉是要向政府證明業界已盡最大努力「吸客」，若成效欠佳，「預咗同政府砌！」

重開的麻將天九耍樂處所沒有規定顧客打針，但全程要戴口罩，麻將天九枱之間有足夠距離或有效分隔、在有新玩家參與牌局時，整副牌須更換或消毒。

港九麻雀商會主席高建鑾表示，業界在疫情下經歷過三次停業，合共近八個月，再度復工已相當欣喜。他說同業願意接種疫苗及跟足政府抗疫措施，希望未來三個月生意額逐步回升。