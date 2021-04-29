白色恐怖繼續籠罩教育界，於社交媒體創作政治漫畫的中學教師「vawongsir」（黃Sir）在其Facebook專頁表示，去年被匿名投訴指其漫畫「不恰當」，教育局指其10張漫畫對政府或警察作「無理」指控，裁定為專業失德投訴成立。他至今未知最終判罰，最壞打算是下學年不能再做正職老師，惟強調不會因此滅熄對藝術的執着與熱情，希望能以創作維生。

前年5月開始於網上發表政治漫畫的黃Sir，去年被人匿名向教育局投訴，指他於社交平台專頁創作的政治漫畫「不恰當」，教育局不滿意黃的解釋，去信校董會，其後黃被當時任教的大埔聖公會莫壽增會督中學以「資金不足」為由不續約。黃Sir及後轉至另一間中學任教，其間繼續於網上發表政治漫畫，更出版圖文作品集《假如讓我畫下去》。

黃Sir傍晚在Facebook發帖，稱本月中收到教育局的信件，裁定專業失德投訴成立。判詞指漫畫對政府或警察提出「無理」指控，如「法治已死」、「警黑勾結」等。據了解，教育局在信中列舉其10張漫畫，包括一名男子被人以左輪手槍射擊並寫上「我只是赤手空拳 你卻荷槍實彈」、時任警察公共關係科高級警司江永祥被畫成鼻子不斷變長的「木偶」等漫畫。

料教師須宣誓效忠《基本法》距離不遠

黃Sir續稱，至今仍不知最終的裁決，無論是被譴責還是被釘牌，在「政治清算不斷擴大下，終有一天都難以再踏進校園授課」，凡在政府眼中「不擁護政府」的都被視為「尋釁滋事」，教師須宣誓效忠《基本法》及經審查已距離不遠。

他強調，不會因教育局的信件掩蓋過去的努力，滅熄對藝術的執着與熱情，最壞打算是下學年不能再成為正職教師，擔心難以為家庭提供穩定收入，故需「新出路」。黃表示，未來或會開班教學，全身投入藝術行列，但仍希望繼續教育下一代，惟單靠現時積蓄未能成就計劃，也不想眾籌以免被無故凍結銀行戶口，呼籲若認同他的理念，可到本周末的「白紙市集」購買他設計的禮品以示支持。

黃Sir接受《蘋果》查詢時表示，擔心事件會影響到現時任教的學校，指雖然校方願意與他「同行」，但一旦被釘牌亦需要離開學校，對前途亦感迷茫，但認為「有付出先會有收穫」，希望能以創作為生。

葉建源質疑社交媒體意見與專業表現關係 批裁定專業失德不合理

教協副會長葉建源認為，老師作為市民，對時下社會問題或施政情況有意見，在社交媒體發表，看不到與其專業表現有何關係，據此裁定老師專業失德並不合理。對於「法治已死」、「警黑勾結」等被指為「無理指控」，葉認為不同人可有不同判斷，應有在經過思考後表達意見的自由，「（與政府）有不同意見，係咪就代表專業失德呢？」

教育局發言人稱不會就個別個案作出評論，但指若指控明顯涉及「違反社會一般接受的道德標準」的言論或行為，或「危及學生的安全及健康成長」，即使投訴不具名教育局亦有責任跟進。發言人續稱，會嚴肅處理每宗教師失德或違法個案，情況嚴重者會考慮取消教師註冊，或按個案性質和嚴重性發譴責信、警告信或勸喻信等。

vawongsir@白紙市集詳情

日期：5月1日（六）至2日（日）

時間：下午1時至晚上8時

地點：荔枝角D2 Place 1期2樓

貨品：著作《假如讓我畫下去》、自製康樂旗、祈福繪馬、貼紙、明信片等

資料來源：vawongsir

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