【本報訊】國泰全資附屬的香港機場地勤服務（HAS）有員工向本報表示，自願離職計劃下，員工將於5月31日離職，可獲不少於兩個月的基本薪金之特惠金，再按年資作調整，最多只獲六個月基本底薪。不過，部份已放無薪假的員工，其底薪變相被打折，故獲得的補償不多，批評資方「冇死錯人，好刻薄員工」。

「根本非肥雞餐」

HAS停機坪裝載員工陳生（化名）接受本報訪問時透露，昨早高層開會後，有同事於WhatsApp廣傳公司的自願離職計劃。他稱公司按4月底薪計算，參與者可獲得不少於兩個月、最多六個月的特惠金，但部份員工已參與第三期無薪假（no pay leave），變相底薪打折10%至20%，而且不計算補助（allowance），每月的補助亦佔人工三分之一，按目前計法將會蝕很多，他批評公司無良，「冇死錯人，好刻薄員工」。

陳生表示，約200名員工對此大感不滿，「大家都唔會接受計劃，根本唔叫肥雞餐」。

陳生表示，工作量雖然不及過往旅遊旺季，客機亦減少，但貨機很多，「唔係冇嘢做」。國泰及港龍去年只申請首輪保就業計劃，但HAS兩輪均有參加，合計獲1.42億元補貼，陳生批評HAS非常「縮骨」，將聯同其他同事向公司爭取合理賠償。