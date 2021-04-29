前年10月1日示威者於各區示威，24歲工程師被指在荃灣荃豐中心行人天橋上向橋下警員投擲垃圾桶蓋，雖沒擊中任何人，但仍被控襲警，受審後罪成，判監3個月。他早前向高等法院尋求推翻定罪，質疑警方拉錯人，直指警員供稱擲物者戴著頭盔，但若被告有頭盔保護，被捕時頭部就不應受傷，頭盔也應有血迹。惟法官今頒判詞駁回上訴，認為警員認人妥當，指上訴人有備而來參加示威，帶著不同裝備在身，不戴頭盔並不合理，並相信頭盔是在他被制服時移動，其間頭部受傷。

法官張慧玲早前聆訊時曾指上訴人梁文輝若戴了頭盔，頭部應不會有裂傷。不過，張官今在判詞解釋，上述言論只是她在聆訊期間的即時反應，經詳細考慮所有證據後，認為被告被捕時確實有戴頭盔。

判詞指事發時有示威活動，上訴人身上有頭盔和泳鏡，背包有防毒面具，明顯有備而來。法官不相信他示威時不戴頭盔，亦不信他被追捕時會脫下頭盔，裁定如三個警員指稱，上訴人被制服時戴著頭盔。

官指垃圾桶蓋雖沒擊中人 惟無人知曉著地後會否繼續滾動

法官亦指，警員觀察橋上擲物者時間雖短，但非「驚鴻一瞥」，而是有專注留意，且上訴人的灰色頭盔加上黑白泳鏡裝備，算是獨特組合，不同意或有機會拉錯人。

至於上訴人頭部的裂傷，法官指警員未能完全解釋傷勢何來，結合所有環境證供，相信頭盔在制服拘捕期間必定移動過，上訴人其間受傷。鑑於傷勢不重，傷勢被頭髮遮蓋，法官認為頭盔沒血迹不足為奇，不同意因此可證明上訴人不是戴頭盔犯案的人。

上訴方亦爭議涉案行為是否干犯「襲警」，警員是否真的受驚，而上訴人又會否是純粹發洩，沒有襲擊意圖。判詞則指，警員目睹巨型圓筒形垃圾桶蓋被擲下來，感到驚恐實屬合理。雖然桶蓋跌落在警員前方約5米處，未有擊中人，但它未著地之前，無人知道它會否著地後繼續滾動。警方當時施放催淚彈及多番警告驅散示威者，上訴人在警方推進時犯案，唯一合理推論是罔顧或蓄意令警員憂慮受到非法武力。

【案件編號：HCMA371/20】

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