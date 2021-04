行政會議成員湯家驊日前發表支持特首林鄭月娥的「魔鬼」論,竟惹來在前特首梁振英時期任行會成員的張志剛撰文批評,「梁粉」與「奶粉」掀起批鬥口水戰。張一方面質疑湯家驊把林鄭比喻為「魔鬼」「是否合乎政治倫理?」一方面指摘林鄭是否「最開放的特首」並非湯一人「說了算」,認為湯應提出證據,最後甚至抨擊湯讚揚林鄭用人比歷屆特區政府開明,有否符合「愛國者治港」原則。

今年9月特首選委會選舉,明年3月更是特首選舉。湯家驊日前以英語諺語「The devil you know better than the devil you don’t(你熟悉的魔鬼比你不熟悉的魔鬼好)」來支持林鄭連任,甚至讚揚林鄭政府中,開明派、民主派或第三路線派別人士的比例遠超各屆政府。

雖然林鄭未表態會否尋求連任,但梁振英上月受訪時已沒有排除再參選特首的可能。而向來挺梁的張志剛今日在《明報》撰文駁斥湯家驊。張先質疑湯「形容他(湯家驊)的政治老闆為『魔鬼』,是否合乎政治倫理?」同時不滿湯提到的「the devil you don’t (know)」是否意指其他有能力問鼎特首的人,表示這些人都會說「I am not devil (我不是魔鬼)」。

質問「開明派和民主派」是否符合「愛國者治港」

對於湯家驊讚揚林鄭的說話,張更不大認同,指湯「不是當選美會的評判,不能講一聲『我鍾意』就說了算,尤其是涉及到董建華、曾蔭權及梁振英其他3個人」,同時質問湯「什麼是『開放』?標準何在?是比較和反對派的領頭人『攬頭攬頸』,還是比較『把酒言歡』,抑或比較對反對派團體『慷慨解囊』?」

同時,張志剛更搬出港澳辦夏寶龍的言論,強調「愛國者治港」原則,質問湯家驊「口中的『開明派和民主派』是否符合夏寶龍講話中『愛國者』的標準?又或者湯家驊夫子自道,自己當自己是民主派的代表,但民主派的頭頭,又是否還認湯家驊是民主派?」

稱潮流不會被此愛爾蘭老話擋住

張志剛更拿湯的言論是源於400多年前來大造文章,斥責湯「拿一句源於482年前的愛爾蘭老話來反對改變,這是幫忙,還是幫倒忙!尤有甚者,尋求改變的潮流固然不會被這句愛爾蘭老話擋住」,認為湯「偷雞唔到蝕把米」。

