《蘋果》翻查歷年審計報告，發現由回歸至今入境處曾8度被審計報告審核。而過去審計報告發表後，入境處大多只會如其他紀律部隊一樣，在報告中表示同意審計署的改善建議，又或者回應如何落實相關建議，從未見有會如昨日般，在審計報告發表後，突然透過新聞公佈發表聲明反駁，並對批評意見「深表遺憾」。有學者質疑，入境處上述罕見的回應方式，是否反映了現屆政府的「新文化」。有前政府帳目委員會委員則認為，入境處處長應向審計署長道歉。

入境處前年曾就「貨品及服務採購工作」，遭審計報告批評並提出多項改善建議，時任入境處處長、現為政制及內地事務局長曾國衞當時回應時，僅表示「整體上同意審計署的建議」。

而2016年，審計報告亦曾就「優秀人才、投資者及勞工入境計劃」，向保安局和入處處提出改善建議，時任保安局局長黎棟國和時任入境處處長、現為特首辦主任的陳國基，亦表示「歡迎及同意審計署的建議」。

甚至早於2007年，審計報告就「紀律部隊宿舍的編配和管理」，向包括入境處在內全部6支紀律部隊和廉政公署提出批評和改善意見後，政府更稱「當局大致同意審計署的建議」，而未見如今次般高調反駁和批評報告內容。

值得一提的是，現任入境處長區嘉宏於1988年11月加入前人民入境事務處（1997年7月改稱為入境事務處）後，曾任職多個入境處職位，並於2019年晉升為入境處副處長，去年7月2日他正式上任處長，並身兼香港特區維護國家安全委員會成員。

學者憂部門「自我膨脹」 梁家傑：禮崩樂壞

對於今次入境處回應審計報告的態度與以往有別，中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，以往被審計報告批評的政府部門，都會在報告中作出解釋和回應，但入境處昨晚透過發表聲明的高調反駁態度，他說：「我都係第一次見」。蔡又指，未知入境處如此的回應方式，是否反映了現屆政府的「新文化」，「政府類似嘅部門，係咪Ego（自我中心）都會越嚟越膨脹？我覺得要再觀察。」

而曾任多年帳委會委員的公民黨主席梁家傑，亦透過社交網站表示，指出，審計署長在審計過程中「必定已經給予入境處充分機會作出解釋然後才作結論」故對入境處長「公然以非理性方式對審計署長進行謾罵感到非常驚訝！」

梁強調，《基本法》要求行政機關向立法機關問責，帳委會按審計報告傳召部門首長到立法會，按《立法會（權力及特權）條例》安排公開聆訊質詢證人，「正是這種立法與行政關係最直接的體現」。他質疑今次入境處長的做法不是獨斷獨行的個別事件，「必定是有人有計劃矮化審計報告的憲政地位；一旦審計報告被廢武功，立法會對行政機關進行監察的功能自然被進一步削弱。禮崩樂壞，嗚呼哀哉！」

梁最後表明：「若我是以小人之心度君子之腹，那麼要撥亂反正，特首或起碼政務司司長必須立即就事件作出澄清，並要求入境處處長向審計署長道歉。」

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