【本報訊】今年2月三跑地盤一名泥頭車司機工作時心臟病發送院不治。死者家屬向本報投訴，承建商金門建築當日拖延43分鐘才召喚救援服務，過程多番轉折，事主要1小時33分才被送抵醫院，約10分鐘後不治。

揭昏迷43分鐘才召救護車

不幸身故的譚先生在三跑人工島負責駕駛泥頭車，兒子Alain（圖）憶述，家屬2月7日早上約9時10分接獲工人電話通知，其父親在地盤暈倒，一家人趕往北大嶼山醫院。約20分鐘後家屬收到判頭電話，表示其父「等緊船去醫院」，Alain當時已感疑惑，「點解仲未到醫院？點解要等船？報警啦！」

譚先生送院後不幸離世。翌日Alain從新聞得悉報警時間為早上9時33分，令他更感驚訝，路祭當日向判頭及工友查問，發現父親當日約8時40分登上泥頭車，8時45分已被工友發現昏迷。Alain質問判頭為何未有即時報警，「佢（判頭）話報警冇用，機制要通知地盤救護站先，最後邊個決定報警？點解8點45分發現我爸爸昏迷，但拖到9點33分先報警？冇人答到我」。

Alain向中科監察潘焯鴻求助，潘引述，金門承認早上8時55分得悉譚昏迷，工人當時先通報判頭，再通知地盤安全主任指派地盤救護站人員到場急救，最後才致電消防處及報警，聲稱按機制行事。

據消防處向本報提供資料，處方當日早上9時28分才首次接獲「有人暈倒」召喚救護服務，距離譚最早被發現昏迷的時間相距43分鐘；警方9時33分就同一事故接獲工人報案。潘焯鴻透露，機管局人員曾辯稱地盤救護站有醫護人員為病人急救，包括醫生及護士，否認延誤救援，但當他要求提供涉事醫護人員資料時，「佢（機管局）先承認事發當日係星期日，醫生放假」。

金門建築稱正配合勞工處調查，不宜評論。機管局稱有既定程序處理工地緊急事故，會不時檢討及改善。

■記者梁御和