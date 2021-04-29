「覆核王」郭卓堅與社工呂智恆2015年申請司法覆核，質疑丁屋政策屬歧視和違憲。原審時，高等法院裁定部份批出丁權的方式違憲，鄉議局和政府其後上訴得直。郭卓堅及呂智恆申請向終審法院上訴，上訴庭今頒判詞，批出上訴許可，主要議題為港英政府1972年制訂的男性新界原居民丁權政策是否《基本法》第40條所保障的合法傳統權益。

判詞指，丁權是否合法傳統權益的問題，明顯有重大廣泛或關乎公眾的重要性，應交由終院審理。上訴庭亦批准郭卓堅及呂智恆就覆核資格和延誤問題上訴，爭論案例定下的要求是否太過嚴格狹窄。

不過，上訴庭拒絕批准郭和呂提出的一項議題，即法庭須否同時衡量兩種對立的權利、以裁定《基本法》中「人人平等」的權利是否凌駕丁權。判詞指，這個議題沒有在原審或上訴時探討過，故不應亦不宜獲批向終院上訴。

原審法官周家明裁定，以私人協約方式或換地方式批出的丁權不屬於傳統權益，只有在私人土地上建屋的丁權，才受《基本法》保障。上訴庭則裁定三種方法均受保障，並指郭卓堅和呂智恆沒有提出訴訟所需的利害關係，兩人在政策和《基本法》生效多年後才興訟，亦是嚴重延誤。

【案件編號：CACV234、317、319/19】

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