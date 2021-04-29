特首林鄭月娥昨日到立法會出席短問短答質詢時指，正與澳門商討港澳旅遊氣泡，身兼港澳直通巴士副秘書長的旅遊業促進會總幹事崔定邦指，跨境巴士業界對消息感到高興，又說如果最終落實啟動，相信可以加強外遊誘因，吸引更多市民接種疫苗。他又說，前線導遊和司機因年紀較大等健康因素，接種疫苗比率可能較低。

崔定邦今晨接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，目前港珠澳大橋交通於疫情下幾乎全數停擺，每日只有6班「金巴」提供服務。崔定邦指2019年港人往澳門達700萬人次，平均每日有達50班跨境直通巴由香港市區來往澳門，認為如果可以啟動港澳旅遊氣泡，相信可以加強外遊誘因，吸引更多市民接種疫苗。

在「疫苗氣泡」下，本地遊旅行團今日起有條件恢復，當中要求旅行社員工完成接種第一劑疫苗，而客人必須使用「安心出行」。崔定邦指，旅遊業議會今早才有登記表格提供給旅行社，因找已接種疫苗的導遊及收客需時，相信業內最快要過幾天才有本地團出發，而自己的旅行社則要到下周六、日才有團。

崔定邦表示，旅遊業界打針情況「一般般」，估計有約三成人員已經接種第一劑疫苗，但前線導遊和司機因年紀較大等健康因素，接種疫苗比率可能較低。崔定邦坦言，如有員工表明不想接種，作為老闆亦只可繼續游說，又透露有部門主管寧願出資予司機就醫查詢，令其可安心接種疫苗。

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