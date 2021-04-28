【本報訊】承接觀塘彩雲道佐敦谷土地平整工程的中國建築﹙香港﹚集團有限公司是中國國企之一、中國建築集團有限公司在港的業務分部。該公司1979年成立，近年參與不少本地大型基建工程，如港珠澳大橋、迪士尼樂園以及啟德香港兒童醫院等，去年更獲中央欽點興建位於亞博的臨時醫院。

曾捲鉛水及沙中綫醜聞

中國建築曾牽涉多宗工程醜聞。2015年，由其興建的啟晴邨被揭食水含鉛量超標，政府大規模驗水後再發現，另一由該公司承建的公屋紅磡邨二期同樣出現鉛水問題，兩邨共約7,000名居民受影響，該公司其後發聲明致歉，聲稱會檢討工作流程並負上應有責任，避免同類事件再次發生。

房委會同年宣佈，暫停接收中建等涉事承辦商在2015年3月至9月遞交的標書，其中中建由10月起被禁止投標任何房委會的新建工程合約，為期三個月。鉛水調查委員會事後亦批評，中建在內的四間總承辦商未能有效監督分判商，亦沒有進一步核實物料，終導致事故發生。

中建2018年再被揭發其與禮頓建築共同承建的港鐵沙中綫會展站工程多次出錯，包括多處沉降監測點超出警戒水平、未按圖則在工地安裝橫向鋼支撐架及錯誤安裝連續牆等，遭港鐵合共發出三次不合格通知書。中建事後被當局暫停建築、道路及渠務工程類別的投標資格三個月。