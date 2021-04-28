俄羅斯政府4月23日宣佈，俄國軍隊將自烏克蘭邊境立即撤回國內，普京並同意與烏克蘭總統在莫斯科會談。擾攘一時的俄烏邊境衝突，突然煙消雲散。

此事對美中兩國都有重大影響。俄烏邊境若發生軍事衝突，北約可能介入，美國也難置身事外，如此就引發一場不大不小的區域危機。這對美國絕不是一件好事，美國軍方高級將領已一再提醒政府，美國無法同時應付兩場戰爭。

普京疑施計 讓拜登找上門

對中共來說，俄烏如發生衝突，卻無形中減少了自己的外交與軍事壓力。美俄打得不可開交，中共坐山觀虎鬥，美俄關係緊張，俄國更離不開中共，中俄關係會更密切；另一方面，美國分心處理俄烏衝突，不能專注於亞太地區事務，中共橫行亞太更無忌憚。

美中阿拉斯加會談不歡而散之後，中共知道大事不好，急邀俄國外長拉夫羅夫訪華。俄國正因干涉美國大選受到美方制裁，中俄同病相憐，中共意在拉攏俄羅斯，建立中俄戰略同盟以對抗美國。俄國3月底派十萬軍隊陳兵俄烏邊境，雖有兩國關係前因，也可視為對中共拉攏的回應。

俄國也不儍，一面與中共周旋，一面又急急澄清，俄中關係不針對第三方，是完全有別於傳統軍事同盟關係的一種新型國家關係。

俄烏邊境危機為拜登敲響警鐘，4月13日，拜登上任後第二次與普京通話，提議未來幾個月在第三國舉行峯會，希望美俄建立穩定可預測的關係。4月23日，俄方即宣佈自烏克蘭邊境撤軍，此撤軍令來得突兀，無法不令人聯想到拜登的電話。

拜登一個電話化解了俄烏邊境危機？拜登如何利誘普京，外界無法得知，但說不定，俄國陳兵十萬作軍事威脅，未必是真心回應中共所求，反而是普京利用美中矛盾，戳一下美國的軟肋，坐等拜登上門談交易。

俄國撤軍使拜登「龍顏大悅」，隨即在氣候峯會閉幕式上，對普京大送秋波，肯定普京合作研發大氣除碳技術的建議，說是「令我非常感動」。普京享受了習近平等各國元首未能享受的厚遇，當然不是因為他的大氣除碳建議，而是他的撤軍。美俄關係趨於解凍，似乎曙光初現，而中共建立中俄同盟關係以對付美國之用心，更顯得一廂情願。

美中俄三國演義，考驗三國領導人的大謀略。美國奉行普世價值，中共奉行馬列主義，兩國勢如水火，而俄國在意識形態上已摒棄了社會主義，推行民主選舉，同時又殘存獨裁統治的酷政遺風。美國是世界霸主，中共欲染指全球治理，而俄國GDP不及中國廣東，國力不濟，普京戀棧最高權力，用心在巴結選民，對統治全球那塊大餅，他沒有那麼強的食慾，也沒有那麼大的胃納。中俄野心與實力不同，對美國來說，最大的威脅不是俄國，而是中共。

拜登政府雖定義俄國為最大威脅，中共只是最大競爭者，但從全局來看，俄國連競爭都談不上，何來最大威脅？而中共之競爭卻正在上升，最終勢成為最大威脅。如此看來，俄國是可以談的對象，中共則怎麼談都沒用，是敵強我弱、你死我活的關係。

中共失道寡助 不欲被拉下水

中共與美國交惡，源於中共的擴張野心，俄國如與中共綁在一架戰車上，自告奮勇在俄烏邊界開戰，把美歐拉進戰圈，俄國必不是美歐對手。俄國與美歐打得五癆七傷，獨自承受惡果，俄國更萬事要仰仗中共，俄國就變成中共的附庸國。普京不是等閒之輩，他豈會做這種倒自己米的事？

中共與美國交惡，拉攏俄國、朝鮮、伊朗和古巴，欲與西方國家抗衡。俄國眼看中共失道寡助，不欲被拉下水，反與中共拉開距離，站在本國利益立場上看，也無可厚非。

這大概就是俄烏邊境危機突然解除的原因，中共聯俄抗美的企圖心，至此瀕於破局。

方圓

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