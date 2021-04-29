月入30萬港元兼營運數間牙科診所的牙醫，5年前訛稱曾為一名老翁拔去4顆牙齒，騙取關愛基金1,600元，經審訊後被裁定欺詐罪成。裁判官彭亮廷今判刑指，被告否認有意圖欺詐，由始至終無一點悔意。而被告欺騙公帑，案件又涉及病人福祉，違反誠信，在量刑方面須收阻嚇之效，最終判被告即時監禁4星期，但准他保釋等候上訴。

現年35歲被告譚俊彥，被控於2016年3月22日在一份呈交給關愛基金長者牙科服務資助項目辦公室的申領款項表格中，作出虛假申報，即指曾替病人梁偉拔掉4顆牙齒，詐騙1,600港元。梁事發時年逾70歲，他已在2019年去世。

辯方求情時透露，被告年少時父母離異，其後隨母親生活。他現年35歲，與妻子育有兩歲女兒，妻子現正懷孕。被告為改善生活質素，考入大學牙科，2010年畢業後執業，月入30萬元，營運數間牙科診所，又聘請多名護士及助理。被告預期會面對牙醫管理委員會聆訊，勢將影響執業，希望法庭判以社會服務令或非即時監禁刑罰。

彭官閱讀過被告的感化官報告後指出，被告向感化官聲稱不知為何申報表的填寫內容與實況不同，只承認屬手民之誤，否認意圖欺詐，認為被告由始至終無一點悔改。

彭官指本案案情嚴重，涉及公帑及納稅人的金錢。而被告身為專業人士，在社會架構上具有身份及地位，受到他人的尊重及尊敬。案件同時涉及病人的利益與福祉，病人未能獲得適切的治療，等同違反誠信。

斥被告令公眾蒙受損失 令病人未能得到適切治療 令業界蒙羞

另外，彭官指案件涉及牙科專業範疇，任何涉及偵查及調查工作都會相當困難，必須動用大量的人力、物力和時間，同樣涉及納稅人金錢。案中需要專家證人及牙醫審閱報告，並對治療程序加以分析，給予意見，經過數年時間才能帶上法庭處理。本案又涉及病人梁偉的證供，惟梁在警方調查期間離世，正好說明搜證困難。

而被告選擇抗辯，終被裁定罪成，惟即使與感化官會見亦無展現悔意。彭官指針對被告的證供非常強，辯方不能自圓其說，完全是一派胡言。被告的行為令公眾蒙受損失，亦令病人未能得到適切治療，同時令牙醫業界蒙羞。

彭官指，量刑必須對他人有阻嚇作用，對參與基金人士的罪行作出防止或杜絕，維護公帑不被濫發濫用，同時保障病人的利益和福祉。辯方的求情理由不符關鍵作用，須判以即時監禁，亦無額外原因判處緩刑，遂以4星期作量刑起點，基於被告不認罪，沒有認罪刑期扣減。

彭官及後批准被告以10萬元現金保釋外出等候上訴，其間不得離港，並須交出所有旅行證件，亦不得接觸控方證人。

【案件編號：STCC1449/20】

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