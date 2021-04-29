疫苗氣泡今日實施，但很多執行細節政府、業界及市民都未必清楚。現時食肆自製細細張紙仔，供不用「安心出行」的客人填寫，客人只須填寫姓名、電話、到訪日期及時間；但根據食環署網站最新資料，該署提供的指定表格有兩張A4紙，顧客除要填寫上述資料外，還要再填多一次姓名表示清楚知悉政府的指示，及剔自己所屬年齡組別，如15歲以下而沒有成人陪同、16至64歲或65歲以上，並要簽名作實。根據政府憲報，處所可使用於政府專題網站或食環署網站的指定表格，或包含該標準格式內容的自製表格。有關餐飲處所的新措施今日開始實施，若客人填寫的「紙仔」要包含指定表格上所有資料，理論上也需今日開始實施，相信食肆需要重新印製紙仔供客人填寫。

今日起食肆須選擇以A、B、C或D類模式經營，除A類外，其餘3類食肆的客人都要使用安心出行或「填紙仔」。現時食肆自製細細張紙仔，供不用「安心出行」的客人填寫，客人一般只須填寫姓名、電話、到訪日期及時間。

食環署最新「疫苗氣泡」專題網站，列出餐飲處所及酒吧等運作模式，當中提供了不使用「安心出行」的客人須填寫的指定表格內容及式樣。該表格有兩張A4紙，名為「顧客資料記錄表」，並列明處所要保留表格31日供當局查核。

作虛假聲明可被罰款

該表格先列出3項注意事項，包括若客人作出虛假聲明，屬違反第599F違規定，可被罰款5,000元。表格除了要客人填寫姓名、電話、到訪日期及時間外，再要客人填多一次姓名，表明清楚知悉食衞局局長發出的現行指示，並要剔自己所屬的年齡組別，包括15歲以下而沒成人陪同、16至64歲或65歲以上，之後再簽名及填日期作實。該表格所需填寫的資料較現時紙仔多。

根據政府憲報，處所可使用於政府專題網站或食環署網站的指定表格，或包含該標準格式內容的自製表格。《蘋果》正向食環署查詢食肆自製表格，是否同樣須包含食環署指定表格上所有資料。有關餐飲處所的新措施今日開始實施，若客人填寫的「紙仔」要包含指定表格上所有資料，理論上也需今日開始實施，相信食肆需要重新印製紙仔供客人填寫。

香港餐飲協會聯業協會會長黃家和表示，他也是今日才見到這張新表格，內容算簡單，但若要連法例條文都印在每一張表格，而每位顧客要印製一張表格，「可能要印唔少紙」。現時大部份食肆都維持以B類模式營運，即非強制用安心出行，所需表格較多，食肆也需趕緊重新印製表格，以免違反政府規定。他相信政府也知道時間趕急，在新措施實施初期，執法上會彈性處理。

如採混合模式經營 食肆須張貼平面圖

食環署昨日指食肆若採用一種以上營運模式，要製作平面圖。該專題網頁提供製作平面圖詳情指引，指食肆要全日24小時於處所入口處，張貼指定規格製作的平面圖，如處所多過一層，須於每層張貼平面圖。平面圖須為A3紙大小，以紫色代表B區、淺桃色代表C區及綠色代表D區。平面圖須列出各區位置、尺寸及餐枱位置等。

處所掃電子針卡App只限Android

另外，處所今日起可於專題網頁下載應用程式，「嘟」客人的電子針卡二維碼，核實是否已接種疫苗。但該應用程式只適用於Android系統智能電話，也不能讀取其他地方包括內地的電子針卡二維碼。

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