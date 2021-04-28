最低工資委員會由政府代表、學者、勞資四方組成，各佔三席。在比例均等的情況下，理應各持份者聲音都被公平反映。但回顧每次公佈檢討出爐，坊間也怨聲載道，今年甚至連委員會都無法一致達成共識下凍薪。小圈子的委員會，到底可代表多少民意？

最新一屆的最低工資委員會三名勞方代表分別來自職工盟、工聯會和港九勞工社團聯會，會員數目合共超過71.5萬人。雖是本港三大工會，但卻忽略殘疾僱員聲音。

胡穗珊：傾唔埋欄就凍結

香港復康力量副會長林耀國表示，十年來，從未有勞工界代表主動接觸他們，「我真係孤陋寡聞，唔係好熟悉呢幾位代表，淨係知佢哋今次冇簽名冇得加（最低工資）」。他形容委員會是閉門造車，應擴大組成的比例。

當年有份推動最低工資立法的工黨前主席胡穗珊批評，委員會組成只對商界有利，「𠵱家最低工資最荒謬係要老細首肯，老細不首肯就凍結。商界一味越低越好，次次都有人嗌凍結，次次都話再加會點；學者冇乜強硬立場，都係畀吓意見算。勞工又唔係有代表性，工會各自派人參加，都係政府委任」，委員會的意志成疑，「傾唔埋欄就凍結」。

雖然勞資雙方平分席位，鍾劍華亦認同委員會偏幫商界，「專業人士政府叫得佢入去，都係親政府右派經濟學家，勞工界大部份係鄧家彪嗰種親建制親政府代表，到頭來都係支持政府，又冇標準，所以僱主嗰邊贏晒」。他形容委員會早已淪為勞資雙方博弈場，每兩年一次的檢討必然「拗數」。

不過，黃傑龍反駁，勞工界與商界代表於委員會中各佔三席，「談判實力最少係對等」。他續說，勞工界代表全部來自最大的商會，反觀商會代表並非來自四大商會，「可能勞工界實力仲強」。

他認為，勞工界代表經驗豐富，回顧加入首屆最低工資委員會時，他沾手飲食業不久，有商界人士甚至公開在報章質疑他能否為業界爭取最大利益，「呢個初哥，牙力會唔夠喎！」

經歷四屆委員，黃傑龍得出的結論是兩面不討好，「商界會話，每次都加嘅！」認為他在委員會未必盡力代表業界將工資壓低。同樣，從來沒有勞工界感激他為打工仔成功爭取加薪。