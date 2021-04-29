上月兩批供港批次BioNTech疫苗被發現包裝有瑕疵，須叫停打針。政府今日宣佈，BioNTech兩批涉事疫苗將會退回德國藥廠處置。政府疫苗顧問專家委員會則指，BioNTech疫苗的包裝瑕疵已及時糾正，無損疫苗品質，認為無證據顯示受影響批次有安全風險。

政府疫苗顧問專家委員會今就科興及BioNTech疫苗的效益及風險開會，決定維持過往的評估，認為兩款疫苗效益均大於風險。委員會指，BioNTech疫苗持續的第三期臨床測試的最新數據及已接種疫苗者得出的數據，均顯示接種第二劑疫苗7日後有效率維持約90%。考慮本港及海外安全數據後，委員會認為現時無發現新的重要安全信號，但須持續監察。

智利研究指科興2針後14日預防效能達66.96%

對於科興疫苗，委員會引述一項智利進行的疫苗有效性研究初步數據，接種兩劑疫苗後14日預防效能為66.96%，委員會同樣認為無發現新的重要安全信號。

政府於上月24日叫停接種BioNTech疫苗，稱批號210102及210104的兩批供港疫苗包裝有瑕疵，及後BioNTech調查發現，事故起因為德國廠房的金屬環壓接工序未及完善，安排由另一廠房（Baxter）封裝的疫苗替換受影響批次；政府今再宣佈將受影響批次退回德國藥廠處置。BioNTech疫苗最後於本月5日恢復接種，科興疫苗接種安排則一直不受影響。

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