廣播處長李百全針對港台公共事務組所製作的《鏗鏘集》，政治審查魔爪未有歇息。《蘋果》早前報道，《鏗鏘集》訪問探討傳媒空間的一集被高層要求加插「藍媒」訪問，更被臨時「調動」至播放無期。「送審」逾一個月後，據了解，管理層正式今日正式通知該集會被抽起，惟沒有交代原因。

《蘋果》曾上月接獲消息指，原定本月5日晚上播出的一集訪問由有線新聞「過檔」眾新聞的中國組班底和HKFP等，探討傳媒生存空間，內容沒有觸及各傳媒的政治光譜等議題，該集由《鏗鏘集》原有班底、公共事務組製作。

該集已完成剪接，製作人員原定為節目錄製旁白前一晚被高層臨時叫停。消息稱，助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅要求於該集加插「藍媒」訪問，否則不可出街，惟《鏗鏘》團隊未有依從。同時段改由文教組在短時間內製作的視障音樂人訪問頂上。

曾傳若節目被停播 製作人員會被追討製作費

消息傳出後兩日，再爆出高層下令，指若《鏗鏘》團隊所製作的節目一旦被管理層認為是「過不到關」，製作人員或會被調查是否涉失職，甚至被追討相關製作費；至本月中，再傳出高層下令《鏗鏘集》原有班底的拍攝工作必須暫停，現階段只可繼續做資料搜集。

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