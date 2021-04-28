自由黨飲食界立法會議員張宇人於2010年最低工資討論立法，當時建議最低工資訂在時薪20元，聲稱這是對業界「最冇殺傷力」的建議，否則三成食店會倒閉，被各界狠批刻薄，贏得「廿蚊張」稱號。食環署數字顯示，本港持牌普通食肆數目由2011年的8,561間增加37.82%至2010年的11,799間，其間食肆數目年年增加，至於他的預言，十年後並無成真。

租金佔過高成本結構

鍾劍華回想張宇人的預言得啖笑，「我嗰時都話好呀，如果真係，咁店舖租金會即刻平晒，年輕人就可以創業，你無謂講呢啲冇理據支持嘅嘢」。他指出，香港經營者，尤其是零售業面對最大問題，是成本結構太大比例用於租金，用於勞工薪酬相對偏低，「如果真係有幾萬間、幾千間食肆執笠，令整體店舖租金水平拉低，成個社會都有好處，整個成本結構租金成份拉低，對邊個都有好處，對香港競爭力有好處，但我當時已講過係妄想」，結果亦沒有發生。

事隔十年，張宇人未有再支持20元的水平，但去年10月於fb上載影片，批評「最低工資真係害人。Too bad，《蘋果日報》係得呢樣睇嘢同我相信，因為黎智英係做廠仔，完全明白最低工資係冇着數嘅……但佢始終不停攻擊『廿蚊張』，因為有銷路。你唔講廿蚊張，當時賣唔到報紙」。本報再邀請張宇人受訪，張透過助理回覆稱對此議題沒有補充，拒絕受訪。