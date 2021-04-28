【智障童墮斃死因研訊】

【本報訊】患有自閉症的14歲智障男童，五年前被發現於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭昨續研訊。涉案院舍主管承認從沒受過任何照顧殘疾人士的專業訓練，亦承認人手不足；院舍雖有安裝閉路電視鏡頭，但從沒運作。代表家屬的大狀披露，院舍兩個月內有兩宗涉及進食死亡事故，更被揭發有院友赤裸及有鼠患和蚤患，社署三個月內四度發出警告信。社署文件顯示，主管一度揚言「老鼠唔入職員辦公室就可以了」。

墮斃男童梁子駿2016年8月23日，被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷；大廈三樓是康橋之家，面向後巷的窗口被打開。

研訊踏入第二天，死因庭昨傳召三名院舍職員出庭，三人皆操濃厚的鄉音。事發時擔任院舍主管的吳純真透露，她擁有內地高中程度學歷，2014年9月入職康橋擔任助理員，一年半後擢升為主管。被問到院舍面積、員工數目及院友人數，吳一概表示不記得，僅強調「我哋嗰陣時係跟社署要求嘅」。

事發當天下午近5時，吳收到管理處電話稱有人倒卧後巷，問是否院友。吳即吩咐職員點算人數並到後巷查看，發現是本案死者梁子駿，遂通知老闆。研訊主任問她為何沒通知子駿家屬，吳稱消防員吩咐她到警車上等候，但她不知道可否在警車打電話，故沒致電。

主管：餵食嘅唔係我哋職員

代表家屬的大狀指出，院舍共有92名院友，惟當時只得一名主管、護理員和保健員各兩名，司機則外出接送院友，吳同意。大狀即謂，根據社署指引，院舍應有三名護理員及兩名保健員；吳改口稱其實仍有其他員工，惟後來又承認只有上述提及的人手。吳同意人手不足，雖一直積極招聘，「但有啲人返半日就頂唔順就走，好多人返一日就走」。

證據透露，院舍大部份窗口均有安裝鐵絲網，惟涉案窗口沒有，房間亦無上鎖，吳稱社署規定不可鎖門，房間的上一手院友不願安裝鐵絲網，故一直沒有安裝。吳承認院舍有閉路電視鏡頭，但從沒運作、亦無屏幕可觀看。裁判官黃偉權問：「又唔開，又冇屏幕，咁作用係咩呢？咁平時啲人咪睇唔到有咩發生？」吳支吾以對，僅謂：「冇開過。」

大狀披露，院舍2016年7月曾因鼠患及蚤患問題收到警告信；同月有院友錯誤進食麻糬而死亡，社署再向院舍發出警告信，吳同意，但強調「餵食物嘅唔係我哋職員」。翌月，再有院友於餵食期間窒息死亡，院舍再收警告信，吳則謂「唔係我哋餵，係佢自己食」。

大狀續指，同年9月有兩名院友被發現全身赤裸，院舍因未有充足保障院友私隱而再收警告信；信件同時提及早前的鼠患問題仍未解決。吳表示有請滅蟲公司處理，但「下面食肆比較多，唔可以保證出面老鼠入來」。大狀引述社署報告指，院舍主管曾揚言「老鼠唔入職員辦公室就可以了」，吳否認說過這番話。聆訊今續，將傳召院舍老闆及社署職員出庭。

案件編號：CCDI474/16