【本報訊】本周六是五一勞動節，上街遊行爭取勞工權益是本港打工仔多年傳統。職工盟早前向警方申請五一當日在灣仔修頓遊樂場舉辦遊行及集會，主題為「揸宗旨 抗暴政」。警方昨日向職工盟發反對通知書，以防範疫情、維持公共安全和秩序為由，禁止舉行相關活動，是繼去年後再次禁止五一遊行。職工盟總幹事蒙兆達表示，會聯同工會和勞工組織改為街站形式發聲。

無意上訴 蒙兆達：浪費時間

職工盟原定本周六下午2時在灣仔修頓遊樂場舉行集會，半小時後起步，途經軒尼詩道、金鐘道、夏慤道及添美道，遊行至中環政府總部東翼前地，預計兩小時內結束。警方昨日通知職工盟，指稱本港疫情仍屬「緊急」的最高級別，公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，會增加參與者及其他市民感染病毒風險，對所有市民生命與健康構成重大威脅，並引用香港法例第599G章《預防及控制疾病》規例，禁止群組聚集。

警方稱，雖然曾與職工盟商討集會和遊行等安排，但最終認為即使對上述集會及遊行施加條件，亦無助維護公共安全和秩序。蒙兆達表示，職工盟曾建議多項防疫措施，包括以四人一組遊行、保持1.5米距離等，但警方以「人龍咪好長囉」為由認為不可行，「根本上點講都唔批，浪費時間」，職工盟決定不會就結果上訴，會聯同其他工會和勞工組織，改於全港擺街站發聲。

疫情過去兩周持續放緩，但食物及衞生局局長陳肇始昨表示無意放寬室外「限聚令」，仍然維持不多於四人聚集。蒙兆達批評，對政府而言「限聚令好使好用」，可無限期禁止市民示威和遊行的權利。

蒙兆達呼籲公眾，面對自由、空間和公民權利受打壓，打工仔仍要「揸緊」宗旨，勇於發聲。