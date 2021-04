近期屢被建制陣營炮轟的香港大律師公會主席夏博義,接受親建制報章《星島日報》專訪時表明《港區國安法》合法及必需,只是大律師公會對個別條文有意見,同時又透露自己上周已去信英國大律師公會,斥責英國無理及無權要求終審法院的英籍法官總辭。他亦表明自己已退出英國自由民主黨,強調自己並非政客亦不「反華」。

自夏博義於今年初當選為大律師公會主席,並表示對部份《國安法》條文有憂慮後,連月來不斷遭到建制陣營圍攻。中聯辦日前發文批評夏博為「反華政客」,之後特首林鄭月娥也稱,若有情況顯示大律師公會沒有根據香港法律行事,「政府就要採取行動(the government will be called into action)。」

夏博義今日在專訪中表示,大多數國家都有訂立維護國安的法例,故《港區國安法》屬合法及必需,惟他認為《國安法》第60條保障駐港維護國安公署及其人員,享有香港法律規定的其他權利及豁免,但卻免除該公署官員因其行為而受到法律挑戰的可能性,故大律師公會有責任研究條文並建議修改,日後亦會向政府提交建議書。

提到英國主張香港終院的10名英籍法官集體總辭,夏博義指海外法官對終院在維護法官和司法獨立法方面有很大貢戲,他現致力為港挽留海外法官,同時他在上星期去信英國大律師公會,批評英國無理及無權要求英籍法官總辭,又謂香港法律制度完善,若果他向英國「攤牌」後卻毅然辭任大律師公會主席,便會危害到終院海外法官的情勢。

公會無可避免觸及政治敏感議題 令外界及中聯辦誤解

夏博義早前評論8.18集結案判決時,指若市民和平表達的權利被剝奪,民怨無法宣洩,最終或會轉向具破壞力的途徑。他今日在專訪中指,自己在上任大律師公會主席前、反修例運動初期已表明,一旦暴力示威持續下去,會對香港的經濟、自由、生活方式等造成不可彌補的損害,他亦有一直呼籲示威者不要繼續損害香港。他認為,《基本法》規定港人享有集會、遊行、示威的自由,他一直反對各種暴力行為,包括暴力示威者或警方使用過分武力。

此外,他提到香港與內地最大的的不同之處在於「法治」,即使愛國者表達親中意見,亦不應被異見人士毆打報復;相反,香港警察亦不應向和平示威人士發射胡椒噴霧或催淚彈等武器。夏博義亦重申,大律師公會絕非「政治組織」,只是在採取適當的行動及發言時,無可避免地接觸到政治敏感議題,令外界甚至中聯辦有誤解,強調他們是一群捍衞法治的大律師。

