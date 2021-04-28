華大基因檢測連環出錯，繼28個樣本疑受污染而出現假陽性後，帶變種病毒的38歲菲傭在檢疫期間染疫，更被專家質疑因「撩得唔好」而走漏個案。有前華大基因採樣員向《蘋果》爆料，指華大基因疑為節省成本，透過中介公司以「假自僱」方式外聘採樣員，部份人沒有醫護學歷或相關工作經驗，有人更懷疑未有依足程序採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，準確度存疑。

採樣員入職前僅培訓3日 大多沒醫護學歷或經驗

承辦商華大基因檢測接連失誤，食物及衞生局未有全面叫其檢測服務，僅指接獲調查報告前，暫停委派華大基因服務流動採樣站。A先生（化名）今年初經中介公司入職華大基因任採樣員，並於入職前接受3日培訓，惟他指，不少學員正式工作後，都未能掌握咽喉採樣。

「唔知喺邊個位採樣嘅情況下，就亂咁嚟。」A先生形容，同事來自三山五嶽，有旅遊業從業員、空姐等，也有修讀工商管理及幼兒教育的大專學生，大多沒有醫護學歷或相關工作經驗。他曾見過同事在接受檢測市民的空腔上顎或大牙附近收集樣本，「咁就當撩咗」，而非於咽喉後部及扁桃腺位置採樣。

他指，其任職的社區檢測中心規定要採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，有次他為市民採樣時，先採集鼻腔樣本，再於咽喉採樣時，對方卻感疑惑，「佢話上一、兩個禮拜喺呢度做（檢測），你哋個同事淨係撩鼻咋喎」，他才意外知悉事件。

Ａ先生指，不少前來中心檢測的市民都不願意做咽喉採樣，始終會不舒服，如引起咳嗽或嘔吐等，採樣員有時會因此被責罵，「變咗有啲同事直接撩吓上顎、大牙兩邊位置，舔吓口水就算」。他亦質疑，早前尖沙嘴華美達酒店有多宗假陽性個案，與採樣不夠準確有關。

華大疑為省成本以「假自僱」聘採樣員

A先生稱，本月初因編更問題與主管有拗撬，其後收到中介公司通知不用再上班，但不獲任何補償，包括代通知金。他翻看與中介公司的合約，才知悉與華大基因沒有僱傭關係，也不受《僱傭補償條例》保障。但他指，過去兩個月每周工作超過18小時，符合《僱傭條例》「4.18」規定，而且編更、用膳時間以至採樣工具，都是華大基因負責，亦要遵守相關規則，如平均採樣速度為每小時30個樣本等。

A先生質疑，華大基因為節省成本，以「假自僱」形式外聘採樣員，前日已向勞工處投訴。據他了解，華大基因起初承辦檢測服務時有聘請註冊護士「駐場」，惟後來人數逐漸減少，改為外聘採樣員，「每個場（檢測中心）都係，譬如以前落5個護士，而家可能剩番1個，加4個我哋呢啲採樣員」。

香港自由工作者服務工會組織幹事伍佩瑩指出，雖然A先生的合約指他非僱員，但他在職以來，一直要遵守華大基因訂明的規則，以及編更安排及工作時使用的工具等，都由華大基因分配和提供，「好多證據都顯示佢同僱員冇分別」，惟A先生被解僱卻不獲支付代通知金，「一直逃避僱主保障員工嘅責任」。她指，現行勞工法例下，自僱人士不受保障，不少僱主透過中介公司「假自僱」方式請人，促勞工處加強監管。

華大稱採樣員須通過考核 每月會隨機抽查

華大基因回覆查詢聲稱，非常重視採樣員的工作水平，確保其工作和流程合乎政府標準。每名採樣員需接受3天培訓，由醫生、化驗師和有經驗的採樣員負責。通過考核的採樣員會被派到不同的社區檢測中心工作，每間中心由一名註冊護士負責管理，每月亦會隨機檢查，確保採樣員的工作合乎標準，對於表現欠佳或屢次被投訴的採樣員，會終止其工作。

發言人續指，由於檢測工作的需求相當龐大，故要求採樣員在合理的時間內完成採樣工作，而2分鐘內完成一個採樣並非硬指標，而是給予前線同事參考的平均數字。

對於被指控有採樣員未有依足程序和規定，為檢測市民採集咽喉和鼻腔合併拭子樣本，只做鼻腔拭子樣本採樣，華大基因沒有正面回應，發言人強調，對所有採樣員都有嚴格要求，由2月11日至今，個別採樣員因表現未達標準被終止參與採樣工作。發言人稱，由於採樣員不是華大基因僱員，其勞工保險和其他僱傭條件，並非由華大基因負責。

不過，勞工處回覆查詢指，僱員的身份並非純粹取決於其職位或合約名稱，而是視乎其所提供服務的實質情況，即使根據雙方訂立的合約或協議，一名人士被稱為自僱人士，但彼此實質上存在僱傭關係，有關公司仍須履行勞工法例責任，包括《僱傭條例》及《最低工資條例》等。發言人表示，不評論個別個案，任何人士如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處求助。

《蘋果》亦就有關華大基因疑未有依足程序為檢測市民採樣，向食物及衞生局查詢，正待回覆。

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