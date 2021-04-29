今日生效的疫苗氣泡措施之下，食肆員工如因健康理由不適宜接種疫苗，須提交醫生證明。醫學會會長蔡堅今早在港台節目《千禧年代》表示，雖然衞生防護中心早前發出的新指引，有提到多項慢性病患者是否適合接種疫苗，但仍未有清楚界定去到甚麼程度才算不穩定，會為業界製造困難，促請政府提供細節指引和醫生證明格式，以免引起爭拗。

他指，衞生防護中心上周四更新指引，加入了多個專科學會，例如肝臟和婦產科學會對疫苗接種的意見，但業界對醫生證明的格式仍存有疑問，而且指引仍未有清楚界定去到甚麼程度，才算血壓、糖尿等慢性病情況不穩定，會為業界製造一些困難。

他表示，衞生防護中心上周四新發出的指引有18頁，講述市民如有敏感病、慢性疾病，或症狀處理得不好的疾病，應該延遲打針；如只是有「三高」中的高膽固醇，要有其他疾病的病徵，才可以延遲打針。指引亦有講及慢性肝病、癌症、風濕和器官移殖病人，應該如何處理。

不過，蔡堅指，如要了解慢性病是否控制得好，醫生要掌握病人的病歷，亦起碼要做化驗，例如檢查糖尿等。他續指，如血壓很高，醫生可以稱病人的慢性病不是控制得好，「但如果只係高少少，算唔算好高？或者佢話屋企好高，嚟到診所又唔係度到好高，係咪算可以監察，或者拖遲去打？呢啲都係要醫生去判斷，指引嗰度都未寫得清楚」。

不知道是否要提供證據 解釋不宜打針原因

他又說，指引沒有交代醫生紙的格式，不知道是可以簡單寫不適宜接種，還是要提供資料和證據，表明病人因為糖尿或心臟問題而不能接種。他指，現時衞生防護中心提供的指引超過藥廠指引，因此更需要當局澄清，以免有任何爭拗，而醫學會昨日去已去信食衞局局長陳肇始，希望當局提供統一格式和更多細節指引。

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