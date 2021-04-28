名創教育出版的《新領域公民與社會發展》教師用書，建議問及學生身份認同，若學生對區旗感光榮自豪、奏國歌會感動、對釣魚台被侵佔不開心，即反映其身份認同較高。有通識科教師認為，培養身份認同應潛移默化，較少「非黑即白」地要學生回應，認為教育局應提高該科趣味性，而非向師生「hard sell」。

該書「『一國兩制』下的香港」一冊建議教師問及學生看區旗與區徽時有何感受，若感光榮自豪，代表學生本地居民身份認同較高；奏國歌時會感動反映有愛國情懷。另建議教師提問對釣魚台被日本侵佔的感受，若學生感不開心、替國家不值等，反映其國民身份認同。

該書詳述中國改革開放後「一帶一路」及其不同領域成就，但只提及中國人國民素質有改善空間；另只有數頁提及三農問題、城鄉差異、貧富差距等。

新書提及內地「個人遊」對港影響時，大部份與該出版社通識書相同，但提及的中港矛盾令港人居民身份與國民身份出現衝突的內容被刪去，僅提及會加重香港負荷和影響部份港人日常生活。

大幅削減公民抗命內容

該書在有關公民抗命部份，配上一張2014年佔領運動期間，夏慤道天橋掛有直幡的照片，惟未提及運動，僅稱「部份市民或會通過公民抗命，爭取政府修改或廢除法例」，教師用書中的建議例子則為2005年民間電台事件。至於該出版社通識書在另一節有關政治參與的課題中，原有一整頁公民抗命的篇幅，所舉例子除了民間電台事件，亦有「佔領中環行動」。

另外，該書講述行政長官選舉時，僅稱2013至2015年間，特區政府曾就2017年行政長官普選辦法進行公眾諮詢，社會未能達成共識下方案終被否決，亦隻字未提2014年佔領運動。

資深通識科老師陳志華指，現時公社科課程及評估指引仍未出爐，學校難以選書。他認為，培養身份認同應透過課堂活動等潛移默化，較少「非黑即白」地要求學生回應；至於新課程能否談及佔中、公民抗命等，他認為需要視乎課程指引，但坦言大減課時下，公社科的空間及趣味性應較以往強，認為教育局應完善指引，而非「hard sell」要師生接受。

記者 陳紫晴、關玉婷

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