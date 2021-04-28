港府日前公佈4月29日起實行的「疫苗氣泡」詳情，以接種疫苗後可放寬防疫規定，威脅市民「盡快接種」疫苗。不過從接種人數可見，受威脅的市民仍屬少數；4月28日的整體接種人數未見大幅上升，當中打中國科興滅活疫苗的人數仍然不足1萬人，而打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的則維持約1.5萬人。當中接種第二劑科興疫苗的人數，更跌至開打以來最少，僅約5,100人。

COVID-19疫苗接種計劃在4月28日已踏入第62日，約1,351,800劑疫苗已被接種，當中約884,200人已打第1劑，包括約418,800人打科興，約465,500人打復必泰；另外約467,600人已打第2劑，包括約300,000人打科興，約167,600人打復必泰。

科興第2針人數連跌5日

單計4月28日，全日一共有約24,800人接種疫苗，當中約15,000人打復必泰，甩底率約3%；而打科興的則僅有約9,800人，跌勢暫止，惟增幅僅約200人，甩底率約4%。此外，2款疫苗的預約人數均未見大幅上升，約4,400人預約科興，約13,200人預約復必泰。

首劑疫苗接種方面，復必泰延續跌勢，僅約7,100人打首針，再創4月5日復打以來第二低；科興則稍有回升，有約4,700人打首針，惟仍較復必泰低逾3成。至於次劑疫苗，復必泰有所上升，約7,900人打次針，較前一日上升超過1成；而科興則連跌5日，更跌至3月26日第2劑科興開打以來的最低，僅約5,100人。

13人針後不適送院 打復必泰佔10人

至於針後不適送院人數，4月27日有13人，分別為6男7女，年齡介乎20至62歲，全部均情況穩定，其中8人已出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。13人當中，有10人打復必泰，其中6人屬第1劑，4人屬第2劑；餘下3人打科興，當中1人屬第1劑，2人屬第2劑。

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