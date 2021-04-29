中文大學二號橋暴動案續審。控方今在庭上播放三段傳媒片段，指出當時身在現場示威者防線較前排、身穿黑色衫褲及戴有防毒面罩等裝束的男子，正是本案第三被告，並指他曾先後執起地上的疊球棍和磚頭。控方預計明天傳召最後一名警員證人後，便會完成控方案情。案中四名被告大專生的代表大狀向法庭透露，首兩名被告決定不出庭作供，但會傳召辯方證人，另外兩人則很大機會出庭自辯。

控方今早呈上控辯各方第三份同意案情，指中文大學校園直至前年11月20日、包括案發的11月12日，均採取開放式管理模式，所有車輛均可自由進出校園，有證車輛使用電子識別通道，無證車輛使用八達通通道。

駕車訪客及行人均可從大埔道即大學正門或崇基門，以及科學園路即東門經二號橋進入校園，而行人亦可使用港鐵大學站A、C及D出口，以及通往澤祥街行人隧道進入校園。所有進入校園的駕車訪客及行人均毋須登記。

中文二號橋至環迴東路位置是通往中大的其中一個入口段，該路段一帶包括案發時本案四名被告被警方發現、制服及拘捕的地點，均屬公眾地方，因為任何車輛駛經或行人途經二號橋至環迴東路，均毋須作任何個人資料登記。任何校內職員學生、非校內職員學生、公眾駕駛人士均可自由進出二號橋至環迴東路之路段及一帶。

案發當日下午約2時49分，有數名中大代表，包括中文大學保安處處長李永光、傳訊及公共關係處處長張宏艷，以及學生事務處處長何錦欣，一同走到警方封鎖線前，要求與現場指揮官對話。

控方其後播放三段分別來自兩個傳媒機構的現場片段，並依賴其中一名男子的裝束、行蹤及動作，指控他正是本案第三被告。該名男子身穿黑色長袖上衣、黑色長褲，褲管兩側有兩條紅色直間，頭戴黑色鴨嘴帽，面戴黑色護目鏡、防毒面罩配粉紅色過濾罐，黑色背囊旁邊印有「A」、「D」、「S」等英文字母；另腳踏深色鞋，鞋踭呈橙紅色，左手戴淺灰色手套，右手戴白色並較左手大的手套。

控方指，片段拍到該名男子身處示威者防線較前排位置，並曾蹲下，之後站起擲出物件。另一些鏡頭則可見被指是第三被告的男子曾先後拾起地上的疊球棍和磚頭。

代表第三被告的大狀指，三段片段並非連續片段，亦非來自同一傳媒，質疑是否同一男子。據知第三被告亦不承認自己就是片中人。

控方明天將傳召最後一名警員證人，之後便完成控方案情，緊接是辯方案情。首兩名被告的代表大狀今表明兩人不會作供，但會傳召品格證人；第三和第四被告則很大機會上證人台作供，亦會傳召證人。

四名被告依次是中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲），他們被控於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶和他人參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中蒙面，張另被控管有雷射筆。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC362/20】

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