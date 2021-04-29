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撐蘋果Tee︱初心．尋真 Stay True Stay Simple 新設計

2小時前

初心．尋真

Stay True Stay Simple，我們希望與香港人互勉，在逆境中仍然毋忘尋真的初心，聽真相講人話，做個真正的香港人。《蘋果》26年來一直忠於真相，即使傳媒生存越來越難、追尋真相的過程變得非常艱巨，我們亦向自己，向香港人承諾一定會撐到底，以最單純的初心為香港人尋找真相。立即選購

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STAY TRUE STAY SIMPLE

早前推出的3款限量版「撐蘋果Tee系列」非常受歡迎，現特別加推最新款式預購，正面印有「Stay True Stay Simple」字句，背面則印有「初心．尋真」，望與香港人互勵互勉。「撐蘋果Tee系列」有黑、白兩色選擇，原價HK$180，預售價每件HK$120。現於「你的優惠」購物平台加推發售。立即選購

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購買期：4月26日－5月25日

換領期：6月28日-7月28日

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