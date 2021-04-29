食衞局早前公佈以疫苗氣泡為基礎下將食肆分為A、B、C、D共4級，獲「放寬」的C和D級級別食肆堂食可分別延長至晚上12時和午夜2時，每枱人數分別放寬至6和8人，惟員工須接種一劑或兩劑疫苗，顧客亦須強制使用安心出行。記者今午（29日）巡視旺角多間食肆，未見有食肆貼出標明有C區的告示，多間黃店指會維持B級模式營業，質疑政府每每推出措拖只加重食肆經營困難。

旺角越興園負責人雪姐說會維持4人一枱，不會強迫員工打針，認為政策對生意幫助不大，「舖頭又唔大，條街又唔係好旺，到9點打後都冇咩人，我開到12點冇意思，同埋打針冇問題，員工要佢願意啦，但啲客點樣叫佢打針或者畀針卡我睇呢？」她又形容相關政策多餘，只能幫助酒樓或大型餐廳，質疑政府想市民打針應自行負責，不應轉嫁食肆，「佢自己唔負返個責任全民打針囉！唔好推啲責任喺我身上⋯⋯加重我哋負擔不特止仲一時一樣，無所適從」。

店主：有需要會為員工負責檢測費

同區有兩間分店的阿木台灣麵老闆娘Polly指，店舖會維持B類經營模式，直言以往營業到晚上11時半，如延長至12時「宵夜時段」雖可提升兩、三成生意，但不希望強迫員工打疫苗，「我們全公司都是反對的，因為不知道打完會不會有後遺症，所以不勉強他們，我自己也沒打，我很害怕」。

她質疑政府員工也沒有強制打疫苗，不應該每次都增加食肆經營要求，「可能真的疫苗來貨量太多沒有人去打⋯⋯申請簽證那些都很危險，也沒有全部的政府員工去打針啊，我覺得他們應該先執行，不應該是餐廳」。

她又指早前店舖自行花費1.5萬元加設兩新部空氣清新機，食環早前告知未來員工不打疫苗或要7日一檢，Polly直言未來如有需要會替員工負擔檢測費用，不會勉強他們打針。

咖啡店主：就算佢再迫 我哋仲有選擇做與唔做

Black coffee負責人許先生指，旗下三間店舖一直都維持晚上10時關門，故不會為了延長營業迫員工打疫苗，「如果有6人一枱梗係好，但咁耐4人一枱都維持到就唔想變......政府有啲嘢都好明顯，不過佢冇講出口啫，就算佢再迫，我哋都仲有選擇做與唔做」。

他質疑政府未有帶頭要政府員工如食環署巡查職員打針，「佢哋行得呢樣嘢理論上佢哋要帶頭，如果唔係點解要我哋去做先呢？」他指感謝員工現時自願花時間配合14日檢測，未來如要7日自費檢測，公司都會負擔。

學生吳同學認為，接種科興後死亡的個案感覺上較多，認為不應強制食肆職員打針，「安全最緊要囉，員工都擔心自己安全，正常人都唔會叫員工強制打疫苗」。被問到舉辦百人宴會客人需要打一針，吳笑言：「我諗我啲朋友會唔嚟囉，即係我擺酒得一枱...... 都擔心阿爸阿媽安全，都60幾歲，打完科興喜事都變白事。」

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