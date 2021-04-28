【本報訊】曾因干犯謀殺罪被判囚終身的七旬清潔工（圖），因假釋期間屢用石頭丟向野鴿，並聲稱打算帶回家「煲湯」，被通緝及控以兩項企圖殘酷對待動物罪。他昨認罪，求情指他坐監30年後，於6年前獲准假釋，惟因生活拮据，才打算捕野鴿充饑。主任裁判官嚴舜儀判刑時，念及被告對現今社會的動物權益缺乏認知，故判他入獄兩個月、但緩刑18個月，並勸他與動物好好相處，不要使用暴力。

稱坐監30年 生活拮据

被告鄧創樹（70歲）原本被控四項殘酷對待動物罪。控方昨撤回其中兩罪，其餘兩罪則修訂為企圖殘酷對待動物罪，指被告於去年11月17日及今年3月3日，分別在長沙灣及黃大仙犯案。

辯方求情指，被告每月僅有2,000至5,000元微薄收入，但劏房租金已佔一半開支，因沒錢開飯才試圖找野生動物充饑。辯方呈上更生會主任的求情信，指被告為人誠實勤力、自力更生，亦曾路不拾遺，冀法庭念及他對社會認知淺薄，而鴿子沒真正受傷，可寬大處理。嚴官指案情嚴重，但考慮到被告的背景及年紀，最終判他緩刑。

案情指，有市民於去年11月發現被告在長沙灣捉住不停掙扎的鴿子，並持石頭。該市民叫被告放開鴿子，但被告於兩分鐘後才放手。至去年3月，有警員在黃大仙鳳德邨看見被告將石塊扔向花槽，遂截停他調查。被告在警誡下承認袋內有六塊石頭用來扔鴿子，並打算將鴿帶回家煲湯。

案件編號：KCCC770/21