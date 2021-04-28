【本報訊】「飛天南」吳偉南的代表大狀書面結案陳詞指，飛天南揮棍純屬自衞，即使用棍打中人，「極其量」只是過份武力，昨惹來法官葉佐文不解連番追問：「過份武力，法律上咪唔係自衞囉？」至於次被告黃英傑的大狀則指，黃雖然指罵閘內人士，但其行為一直堅守「非暴力」界線。

大狀指次被告「緊守非暴力」

代表「飛天南」吳偉南的大狀劉啟賢昨陳詞指，飛天南當晚害怕被身旁戴橙色頭盔的男子絆跌，揮棍純屬自衞。書面陳詞更指出，即使飛天南在英龍圍有揮棍打中橙頭盔男，其行為「極其量只是干犯過份武力」，有關措詞令控方及法官不解。

劉解釋，其意思不是指飛天南實質用了過份武力，而是認為自衞辯解適用於他面對的暴動及串謀蓄意傷人兩罪，即使法庭認定他使用過份武力，但兩罪仍有其他元素須成立才可定罪，不代表用了過份武力即等如暴動罪成。劉續指，針對暴動罪尚要考慮與他人有否共同目的、打頭盔是否個人行為等因素；傷人控罪則是串謀性質，亦非單純有暴力便可入罪，而是要考慮串謀元素能否成立。

次被告黃英傑的大狀則指，黃當天只打算搭車，惟遇上收費區內有人推跌指示牌、向他掟水樽，他才指罵作短暫回應。大狀強調，黃只是圍觀者，即使有指罵對方，他最後都只是閃避或走開，從未出手打人，一直緊守非暴力的界線。葉官質疑，黃身在施襲者最前排，動作「手指指」帶挑釁性，有機會火上加油，「是否暴動中的分工合作？」大狀強調要證明此點，被告與施襲者須有足夠關連，惟被告除了身體接近施襲者外，似乎沒有其他關連。大狀又指其他人是要「保衞元朗」，但黃卻是天水圍居民。

飛天南早前自辯稱，橙頭盔男是與另一名白頭盔人互相「戟親」，絆倒墮地。吳解釋，他擔心若被倒地的橙頭盔男絆倒，自己會再受攻擊，故揮棍叫對方「縮開腳」，但強調棍沒打在他身上。