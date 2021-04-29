本港5間紀律部隊的訓練學校於本月中「全民國家安全教育日」舉行開放日，各訓練學校都有中式步操表演，其中懲教儀仗隊更組成簡體字的「国」、「安」。中國國防部發言人吳謙今日表示，自去年12月起，駐港部隊應邀為香港紀律部隊組織中式隊列訓練，認為香港紀律部隊開展中式隊列訓練，有利於加強香港社會國家安全意識，形容是「香港邁向長治久安的一大步」。

國防部發言人吳謙今日（29日）在北京的例行記者會上，被問到香港五大紀律部隊使用中式步操，他回應指，自去年12月起，駐港部隊應邀為香港紀律部隊組織中式隊列訓練，駐港部隊儀仗隊骨幹分四批協助香港警務處、入境事務處、海關、消防處、懲教署開展訓練，認為訓練取得很好的成效。

吳續指，香港紀律部隊開展中式隊列訓練，有利於加強香港社會國家安全意識、傳遞愛國愛港正能量、增進民眾對國家的自豪感，「也可以說，這是紀律部隊的一小步，更是香港邁向長治久安的一大步。」

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