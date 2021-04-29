入境處文書助理被指多次登入入境處系統，擷取包括官員、政要、法官、警員、立法會議員以至藝人等215人的個人資料，並將資料向多個網上起底頻道發放。涉案文書助理被控在公職中行為失當及不誠實取用電腦等罪，案件今於區域法院提訊。控方申請將事主匿名，首席法官高勁修批准申請，頒下匿名令，並且禁止傳媒報道，表明事主於案中將以代號代表，傳媒不可公開事主資料，否則可被視作藐視法庭，判以監禁或罰款。

女被告孔穎琛（25歲），原本被控一項在公職中行為失當及五項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪。控方今在庭上透露，孔現時面對共19項控罪，包括一項藉公職作出不當行為、以及18項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，涉案日期涵蓋2019年9月9日至2020年8月4日。辯方今要求將案件押後八星期，以待索取法律意見。

控方則向法庭申請匿名令及禁止傳媒報道令，指案中215名人士皆為大眾知悉的官員、法官、政要甚至藝人，涉及被發放資料包括身份證號碼及電話等，若相關資料被公開，會對事主造成困擾，亦牽涉事主的家人。主控並稱，「所謂禍不及妻兒」，他們絕對需要受到保護。

辯方並無反對申請，法官隨即頒下命令，凡涉及事主身份的資料，包括錄影、聲音和影像皆不可公開，而每名事主均會以獨立代號代替。任何違反命令人士，可被視作藐視法庭，或會遭判監或罰款。案件押後下月26日再訊，被告繼續還柙。

【案件編號：DCCC344/21】

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