政府今日起實施「疫苗氣泡」，酒吧可重開，可二人一枱，營運至凌晨2時，惟規定員工及顧客須接種首劑疫苗，顧客亦須使用「安心出行」。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，約80%酒吧重開，而業界僅得一半員工接受疫苗注射，約30%員工，即大約3,000人不願意打針。他表示，部份客人不會為飲酒而打針，預計業界生意額只及以前10%，斥政府無理會業界難處，「好冇意思，要我哋酒吧谷啲客打針，推個波畀我哋推人打針」。

錢雋永表示，昨日詢問過約300名會員，涉及500間酒吧，約80%今日會開業。他提到，業界有50%員工仍未打針，當中20%正等候打針，而30%則為不願意打針，部份酒吧因沒有員工願意打針，故今日未能開業。他續說，少數老闆以1,000元獎金，吸引員工打針，惟沒有員工因而去打針。

專用App無IOS版本 Android版復業日才可下載

他指出，政府規定要用其專用應用程式掃描顧客針卡才能入內，惟今日業界才能下載該程式，而且只有Android手機版本，iOS版本仍未有。他批評，當局官員上周開會時曾確保可以有完整版本的應用程式供業界使用，惟今日才知道僅得Android版。他直斥，政府準備不周，行政失當，「你一個星期前，已經叫人download（下載），你有咩可能聽日開始開門，聽日先download（下載）。」

他指出，不少客人不會為飲酒而打針，估計業界生意額只及以前10%，斥政府無了解業界難處，更借業界谷市民打針，「推個波畀我哋推人打針」。他表示，業界為自救，推岀100元優惠券吸引客人消費，暫約有100間酒吧參與，詳情可參閱他們的應用程式「酒吧地圖（Bar Map）」。

有分店全店員工拒打針 出1,000元獎金仍無人問津

酒吧Sonder負責人Joe表示，3名員工明日才能打針，所以尖沙嘴酒吧明日才可營業。他指出，旗下有3間分店，合共20名員工，旺角一間分店因沒有員工願意打針，未能營業；而另外一間同樣位於旺角分店則視乎市道情況才決定，如市道太差，或未必重新開業。

他指出，員工曾問熟客，僅得10%客人表示願意為飲酒而打針。他指出，部份員工拒絕打針，即使提供近1,000元獎金或提供更多工作更份，仍難以吸引員工打針，「佢哋話打針都唔係錢問題」。他續說，不能強迫員工，亦不想解僱不願打針員工，會繼續用不同方法鼓勵他們打針。

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