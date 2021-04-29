打疫苗為堂食，更可搵食？政府今日（29日）起實施「疫苗氣泡」，食肆所有員工已接種至少一劑疫苗或取得醫生證明，獲放寬堂食限制，業界隨即傳出已打兩針疫苗的「炒散」（兼職工）成搶手貨，叫價高一成。但有業界人士認為只屬「江湖傳聞」，指傳統節日如下月中的母親節等，兼職工一般都會較平日高出一至兩成。

「江湖傳聞，講就係咁講。」現職兼職廚師的飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，有聽聞接種兩劑疫苗的侍應或廚師可叫價較高，但他對此傳聞有保留，因「疫苗氣泡」才剛實施，市民需時適應新措施，「仲要睇吓有幾多人預訂酒席」。他認為「疫苗氣泡」對酒樓生意有否起色要下周才反映得到，人手需求也一樣。

節日兼職廚師日薪可達千元

「逢親節日都好搶手。」郭宏興指，每逢節日酒樓食肆都多聘兼職工，如母親節等，日薪也較高，如平日兼職廚師日薪約800至900元，節日就高約一至兩成，約900至1,000元。他指，過往經濟好，遇上大節日時，兼職廚師時薪一度高達120元，較平日多出一倍。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，未有聽聞有食肆出高價聘請打了兩針的員工，但認為不出奇，「不過佢首先要搵到D（級別）嘅餐廳先得」，惟暫時未見有符合條件的食肆。他直言，即使食肆實行C類級別，選擇經營至午夜12時，最多6人一枱，員工接種首劑疫苗便可行，「佢唔需要員工打咗兩針，咁點解會出高啲價錢（人工）？」

按現行「疫苗氣泡」，食肆分為四級，新增C類及D類級別。C類級別規定，員工至少接種首劑疫苗，顧客必須使用安心出行，堂食可延長至午夜12時，最多6人一枱，食客上限人數為場所一半，宴會上限20人。D類場所則要求員工完成兩劑疫苗並過14天，堂食可延長至午夜2時，8人一枱，顧客上限人數為場所容納75%，宴會上限提升至100人，顧客則須至少接種首針疫苗，並只准使用安心出行。

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