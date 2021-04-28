香港已定於今年12月19日選舉立法會，明年3月選舉行政長官，這基本可以確信北京此輪對香港民主的打壓和改造接近收尾。北京主要採取了三個步驟，一是頒佈港區國安法，在每個香港人和居港外國人頭上架起一把法律鍘刀；二是修改香港《基本法》有關特首及立法會選舉制度，加入所謂「愛國者」因素，以牢固掌控行政和立法機構；三是對反對派秋後算賬，讓潛在抗議人士生出寒蟬效應。

在這種情形下，去年一些原對香港抗爭比較樂觀，認為中共鎮壓香港民主不會達到甚麼效果的人轉向了悲觀。香港民主化陷入低潮應是不爭之事實，但是否意味着它已終結，再怎麼抗爭都不會有太大起色？恐怕不能這麼說。我認為只要反對派策略運用得當，再配合整個國際大環境，在可預見之未來，香港民主化是可以起死回生的。

在經歷2014年的佔中和2019的反修例抗爭兩場運動洗禮後，民主信念在700萬港人的多數紮下了根，要香港再回到以前那種埋頭發展經濟，不過問政治的狀態，是不可能了。雖然很多人不一定會走向街頭，但至少關心政治成了他們生活的一部份。而這正是讓北京恐懼的地方。民主的種子一旦發了芽，雖然暫時遇到寒冬，可只要氣候和土壤適宜，終會破土而出。此乃北京為甚麼要改造特首和立法會選舉制度的原因，而不僅僅實施港區國安法了事。它想從根本上扼殺香港選舉本就稀薄的民主因素。但即便如此，北京還是擔心香港市民不去投票或投白票，為此要新增一條「禁止在選舉期間借公開活動煽惑他人不投票或投白票、廢票罪」，這個罪名其實說明北京和港府也知自己這套壓制香港民主的做法，是師出無名、不受歡迎的。

國際環境對香港民主有利

故北京摧毀香港民主的手段和部署看似來勢洶洶，可也用不着被它的氣燄嚇到。當然，一部份港人出於各種考量，暫不涉足民主抗爭，其中包括反對派的某些代表人物宣佈退出或解散組織、出走海外等，作為個人的選擇是可以理解的，然假若這背後代表的是一種悲觀的看法，認為香港民主沒有希望，就正中了北京的圈套。

我仍看好香港民主，不只是出於在目前這個困難時刻為香港打打氣，而是認為對民主化要有一種歷史眼光，要把它放在歷史的長河中，香港民主的再起是有事實依據的。

首先，民主化有高潮和低谷乃正常現象，民主是一個艱苦的事業，有曲折有彎路，追求民主必然要有這種思想準備，不能指望畢其功於一役，尤其在中國崛起的大背景下，民主的彎路可能比以前要長一些。

其次，要看到當下整個國際大環境對香港民主化是有利的。最大的有利因素，就是在美國帶動下，整個西方對中共的本質進行了重新認識，民主和專制的對抗進入了一個新的歷史時期。外部環境的變化對中國大陸和香港都會帶來一些改變和衝擊，而這些改變和衝擊有可能孕育民主化的新契機。

再次，在北京的進攻面前，香港民主力量暫避其打擊，保存實力以圖東山再起也是明智選擇，沒有必要做無謂犧牲。

最後，在北京全面管治香港後，香港內部各種勢力也在分化重組，它們同北京的關係也在變化，新的矛盾和衝突隨時可能出現，香港反對派可以利用這些矛盾和衝突，擴大聯盟力量，待時機來臨再出擊，那時變局或許會到來。

因此，儘管香港民主化正處艱難時期，但新的機會還是有的，潛在的民主隊伍仍在擴大。反對派需要做的是團結新人，聚攏力量，尋找新的抗爭形式，在精神和意志上藐視北京的打擊。

鄧聿文

中國戰略分析智庫研究員