前年9月8日市民在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，惟活動中途被腰斬，其後港島出現警民衝突。兩名青年當日在北角遭防暴警搜出雷射筆及噴漆，被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪。案件經審訊後，今於東區法院裁決。裁判官王證瑜指警員在查問被告前沒有履行職責施以警誡，而兩人當時的裝束並非典型示威者，控方專家測試亦難以證明涉案雷射筆的殺傷力，未能證明二人有傷人意圖，裁定兩男脫罪。

兩名被告周子健（20歲）及賴灝亨（20歲）各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指兩人於2019年9月8日在炮台山電氣道218號至英皇道147號之間一段油街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出雷射光束的裝置。

賴姓被告另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他同日同地保管或控制一罐噴漆，意圖無合理辯解而使用、導致他人使用或准許他人使用該物品，以摧毀或損壞另一人的財產。

警員庭上證供亦與現場實況有出入

審訊期間，賴姓警員13377出庭作供，指當日於英皇道一帶巡邏，看見被告等人突然急步走，於是上前截停，從次被告背囊內搜出證物。他稱被告當時自言噴漆用來塗鴉，雷射筆則用來玩，當日中午曾參與中環區遊行集會。警員最終宣佈拘捕。

裁判官王證瑜裁決指，辯方反對控方將被告承認使用噴漆的口供呈堂，因警員查問被告前未有施行警誡。王官認為，警員在查問前應施行警誡，惟警員卻沒有履行職責。況且當警員於庭上複述被告的招認時，內容與現場片段有所出入，而該現場片段亦沒有顯示招認的完整過程。

王官又指，警員作供時遺漏諸多細節，例如辯方問及警員被告曾否透露在家中使用噴漆，警員回答謂「可能有，可能冇」。王官最終裁定控方不能將被告的招認口供呈堂。

兩被告當時分別身穿橙色及粉色上衣

至於兩被告的證供，二人承認管有涉案物品，只爭議是否沒有合理辯解。王官認為，沒有證據顯示兩被告曾使用噴漆或雷射筆，而兩人的裝束亦非典型示威者，當時首被告身穿橙衣，次被告則身穿粉色上衣。

另外，控方曾傳召專家就涉案雷射筆作供。專家供稱測試雷射筆時使用的電池，並非現場所檢獲的電池，而測試時使用的電池亦充滿了電。專家亦承認，電池電壓會影響雷射筆輸出功率，故理應使用與原有電池電壓相約的電池測試；惟專家證人稱忘記了原有電池的電壓，報告中亦無相關紀錄。

裁判官認為，既然不能還原原有電池的電壓，就不能確定被告案發時使用雷射筆所帶來的傷害，無法證明兩人攜帶雷射筆的意圖。王官認為控方未能證明兩被告有意圖傷人，裁定二人脫罪。

【案件編號：ESCC1428/20】

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