去年國安法生效首日，青年唐英傑駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，涉嫌撞向警察，被控煽動分裂國家和恐怖活動罪。案件6月下旬開審，高等法院今開庭探討兩項控罪的定罪元素。控方主張，雖然恐怖活動罪條文提及「造成或意圖造成嚴重社會危害」一句，但控方毋須證明這項元素。惟此說法遭三名法官連番質疑，最終裁定控方必須證明該項元素。三名法官另裁定煽動分裂國家罪名毋須證明涉及暴力元素。

案件定於6月23日在高院開審。律政司早前引用港版國安法第46條，直接發出證書指示本案毋須陪審團。本案由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信審理。

控方主張毋須證明恐怖活動造成嚴重社會危害 高院否定

庭上今探討國安法的恐怖活動罪，條文列明任何人為了脅迫中央政府、特區政府或國際組織，或者為了威嚇公眾，以圖實現政治主張，而組織、策劃、實施五類造成或意圖造成嚴重社會危害的恐佈活動，即屬犯罪。

條文內列明的五類活動包括：針對人的嚴重暴力；爆炸、縱火或者投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質；破壞交通工具、交通設施、電力設備、燃氣設備或者其他易燃易爆設備；嚴重干擾、破壞水、電、燃氣、交通、通訊、網絡等公共服務和管理的電子控制系統； 及以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

律政司署理副刑事檢控專員周天行庭上陳詞指，條文含義是五類犯罪行為本質上就是「造成或意圖造成嚴重社會危害」，條文加入「造成」一句並非必須證明的控罪元素，否則寫法會不同。彭官和陳官質疑控方說法，直指若果真如此，「造成」一句便是多餘。周天行則稱條文只是進一步解釋恐怖活動的定義。陳官反問：「為了讓公眾更加深刻？」

官指若毋須證明嚴重社會危害 罪行定義會過闊

彭官亦問，如果毋須證明造成或意圖造成嚴重社會危害，是否任何蓄意傷人罪都構成恐怖活動。周天行說須有脅迫政府和政治主張等元素。陳官則指，這些是犯案者不可告人的動機，問題是犯罪行為本身如何界定。

陳官舉例，假設有人為了脅迫政府，在建築物走廊切斷某房間的電線，這符合恐怖活動罪所指的「破壞電力設備」 行為，但卻不能說會造成嚴重社會危害，因為只有一間房的人受影響。

陳官直言，「造成」一句必然是控罪元素，否則罪行便會過闊。周天行搬出國安法的總則回應，指罪行旨在制止及防範危害國家安全犯罪，不一定要額外證明實際造成社會危害。杜官和彭官指，條文說的是「造成或意圖造成」，沒有「額外」要求證明有實際危害。

官指周天行對「企圖」犯罪的理解不正確

至於煽動分裂國家罪，庭上探討是否須證明有暴力元素。周天行指條文列明「不論是否使用武力或者以武力相威脅」，所以毋須證明。辯方資深大律師郭兆銘認為，從現實角度考慮，案情應該要涉及以分裂國家為目的的武力。陳官反問，如果有人發起將香港從中國分裂出去的公投，是否分裂國家，郭兆銘稱「是」，但現實中香港不會因此分裂出去。

周天行另提到，即使法庭認為「光復香港 時代革命」的意思本身不構成煽動分裂國家，仍可根據整體證據，判斷被告意圖利用標語旗幟煽動分裂，裁定他「企圖」干犯控罪。彭官認為周天行對「企圖」犯罪的理解不正確，杜官亦指控方說法略為混亂，建議有需要時再探討。

三位法官短暫休庭後，裁定煽動分裂國家罪毋須證明有暴力元素，而恐怖活動罪則要證明涉案行為「造成或意圖造成嚴重社會危害」。法官另指示控方在開案陳詞中，說明被告煽動分裂國家的犯罪行為和煽動的效果，以及被告煽動他人做甚麼行為，以求使香港分裂出去或非法改變法律地位。

【案件編號：HCCC280/20】

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