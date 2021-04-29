男同志於英國結婚，丈夫早前去世。他向法院申辦亡夫遺產，惟律政司司長以公眾利益為由介入反對。高等法院今開庭聆訊，律政司指事件背景複雜，牽涉承認同性伴侶權益問題，並有相關遺產權利案件正等候上訴。男同志一方則認為律政司於案中沒有利益，無權介入。聆案官最終決定轉交原訟庭的遺產案法官或其他法官處理。

涉案的是男子吳翰林的遺產。他與丈夫李亦豪在英國結婚，惟吳去年自殺離世。吳於生前曾提出兩宗同志平權的司法覆核，其中關於同性配偶遺產繼承權的官司勝訴，政府上訴候審。

律政司早前向法院提交知會備忘，要求在任何人申辦吳翰林的遺產時獲得通知。李亦豪其後申辦遺產，雙方展開訴訟。律政司向高院申請獲取時間以準備法律爭議，今在庭上解釋因案件複雜，牽涉承認同性伴侶權益的問題，有私人和公眾利益，不過雙方都同意從速處理。

李亦豪一方大律師則指，律政司司長既不是遺產受益人，亦非為公益慈善原因介入，沒有常見的公眾利益因素，法庭不應批准律政司參與。大律師又指，沒有其他人申辦吳的遺產，而李是吳的居屋單位同居人，單位至今仍未供斷，如果未能續供，將嚴重損害李的利益。聆案官聽畢陳詞，認為適宜將案件交由原訟庭法官處理。

【案件編號：HCCA1067/21】

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