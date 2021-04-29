《蘋果》日前踢爆，有疫苗接種中心曾經印錯針紙，把BioNTech疫苗誤印為科興，嚇煞5名接種者。原來同類事件不斷發生，有讀者表示，上周二（20日）在將軍澳體育館接種完BioNTech後，職員遞上的針卡竟然是紀錄「克爾來福」（即科興）疫苗；職員知悉事件，一併回收其他市民的針卡後，才發現尚有印錯。衞生署稱，當時共2名市民受影響；但讀者質疑這類事故發生不只一次，「究竟有幾多個市民張針紙是錯的？咁重要的醫療程序是否太兒戲？」

該讀者表示，上周二（20日）下午約2時半，到將軍澳體育館接種BioNTech疫苗；在休息區接受針後觀察時，發現職員遞上的針紙，竟然是印科興疫苗。她大感錯愕，但未來得及查詢，職員便要求收回其他接種者的針紙；發還後，她得悉尚有他人的針紙也出錯。

投訴人：咁重要醫療程序是否太兒戲？

她稱，看過《蘋果》日前披露有5名市民曾收過印錯的針紙後，決定分享自己的經歷；她又提出一連串質疑，「究竟有幾多個市民張針紙是錯的？咁重要的醫療程序是否太兒戲？是否專業失德？是否有足夠的專業培訓﹖我真的很擔心，昨（當）天接種的疫苗究竟是科興，還是復必泰？」

政府發言人承認事件，並指根據接種中心營運機構提交報告，有職員登入錯誤的電腦戶口，所以印錯疫苗名稱，發現錯誤後已即時更正，共2名市民受影響。換言之今次肇事成因與上次一樣。發言人強調，2人均是接種BioNTech疫苗。

至於疫苗接種計劃至今共有多少宗同類事故、多少人受影響、為何不公佈事件，政府全部沒有回應，僅指會繼續監察。

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