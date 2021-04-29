控制慾強兼妒忌心重的年輕工程師，不滿女友參加大學迎新營兼提出分手，4年前在巴士上狂插33刀殺死女友。陪審團早前一致裁定工程師謀殺罪成，辯方今引述被告父親撰寫的求情信，父親代兒子向死者及其家人致歉，並透露妻子因感自責，日夜自言自語。被告父親又自言是傳統男人，只懂勤懇工作，卻不懂向子女表達情感，需為兒子的錯誤負責。法官金貝理指被告在一個愛與勤奮的家庭中成長，無法解釋被告為何犯案手法如此殘忍，認為被告對社會有重大威脅，最終判他終身監禁。

被告吳欣鍵（26歲）今步入囚室前與父親對望，並互相點頭。他被控於2017年9月16日在柴灣一架118號城巴上謀殺20歲女友李倩姮。雖然謀殺罪依例必須判囚終身，惟法官金貝理表示，須考慮向懲教署長期監禁刑罰覆核委員會提供報告，故押後至今日判刑，以待辯方提交相關資料。

被告於收押所內開解弒母犯

辯方今陳詞時強調，雖然被告過往的情緒不穩，但他從來沒有向死者施暴。辯方又指，被告沒有案底，來自一個基層家庭，父母在艱辛的環境下將他撫養成人，被告於案發前兩個月剛成為工程師，本案對其家庭造成毁滅性打擊。

辯方又向法庭呈交多封信件，分別來自被告父親、前囚友及中學老師。被告父親在信中自言不善於表達，但對於事件對死者及其家人造成的傷害，致以誠懇歉意。

父親又表示，自己與家人至今仍難以接受，妻子更深感自責，終日自言自語。他亦一直只懂勤懇工作，為家人提供穩定生活，卻不懂向子女表達情感，用了錯誤方式去愛，以致兒子犯錯。惟兩老現已年邁，更是時日無多。

此外，被告在荔枝角收押所認識的獄友李家輝撰信指，兩人於2018年認識，當時李干犯謀殺罪，身受重傷，且情緒非常波動。幸好獲被告扶持，幫助其腿部復康，形容被告為人親切。翻查報道，患抑鬱症多年的李於2017年在家中用菜刀劈死77歲母親後跳樓自殺，但奇迹生還。李前年承認誤殺罪，被判接受感化兩年。

被告的兩名中學老師則表示，被告本性善良，樂於助人，一直在班上名列前茅。

死者身中33刀 其中11刀貫穿心肺

法官判刑時指，案發時死者年僅20歲，頸、胸、肺、主動脈等共有33處刀傷，最嚴重的傷口深14厘米。其中11刀貫穿心臟及肺部，更有一刀幾乎割斷其肺部與氣管，部份肋骨亦被斬斷，死時僅有少量血液殘留於心臟內。

被告於2016 年透過交友程式認識死者，當時被告在理工大學修讀土木工程，死者則讀副學士。兩人成為情侶，起初關係甜蜜，但死者後來發現被告控制慾強，且妒忌心重，不時監察她的行蹤及跟蹤她，埋下分手導火線。

案發前，死者欲參加大學迎新營，卻惹被告不滿，死者遂提出分手。被告為此曾揚言自殺，但他事後承認是因自卑而缺乏安全感，故想藉此威脅及操控死者，並非真心尋死。此外，死者多次要求被告交出兩人的性愛片段及照片但不果；雖然被告及後願意交出，但死者認為他仍存有備份，兩人關係至此完全破裂。

官指被告必定知道自己所作所為

案發當日凌晨，死者打算報警求助，指被告以性愛影像要脅她。被告遂到死者寓所附近商場購買廚房刀，將刀放在背囊內，然後尾隨死者登上118號巴士。起初兩人神情平靜，但被告突然取出刀狂斬死者。

法官指，被告聲稱對買刀一事完全沒記憶，但閉路電視清楚看見他上車前將刀放在背囊內，故他必定知道自己的所作所為，並且是有預謀犯案。雖然辯方指被告有病態嫉妒、強迫症及邊緣型人格障礙，但陪審團不認為他是在疾病影響下犯案。

法官認為，即使被告需要接受心理輔導，也無法解釋其所作所為，而他獲釋後可能對社會造成的威脅將是一大問題。由於無法解釋被告的行為，而他會對社會構成重大威脅，故只有一個判刑選擇，即是依例判處終身監禁。

【案件編號：HCCC329/18】

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