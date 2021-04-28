法定最低工資2011年生效後，政府當時聲稱考慮到殘疾人士就業困難，推出生產能力評估機制，殘疾人士按生產能力釐定工資，惟其實際工資可能只有最低工資的一半。十年過去，累計673名殘疾僱員接受評估，有殘疾人士團體認為計劃不公，促請當局取消。

勞工處稱未接獲投訴

殘疾僱員及其僱主可透過生產能力評估機制，自行協議僱傭試工期內的工資水平，但不可少於最低工資一半。勞工處曾於2017年披露，由2011年5月至2017年5月，有26名殘疾人士接受評估後，其生產能力水平只有50%或以下，意味其收入恐達最低工資的一半。本報在勞工處查詢最新數字，處方稱沒有備存相關數據。

雖然提出評估的權利完全屬於殘疾僱員，但香港復康力量指出，殘疾人士為了更容易受聘，會接受生產能力評估，變相是自動減人工。副會長林耀國認為評估不公，他指出，當僱主聘請殘疾人士時，應與聘請常人無異，「一係請，一係唔請。點解我哋要特別啲，接受評估之後，先至可以得到比最低工資更低嘅人工？」林耀國稱，殘疾人士對自身的工作能力有充份了解，例如要坐輪椅的他不會貿然應徵搬運或須在高空工作的工種，「我哋嘅能力，係自己知道。我想做呢份工之前，我諗我自己都知道做唔做到啦。自己都做唔到，唔會去應徵！」他促請當局取消有關評估。

勞工處回覆稱，沒有接獲殘疾僱員被僱主要求進行生產能力評估，或對生產能力評估結果表示不滿的求助個案，當局會密切監察評估機制的運作。