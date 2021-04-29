前年6月9日，103萬市民參與反送中大遊行，其間有社民連成員被指越過警方封鎖線，並且肩撞一名警長的胸口。被告於審訊中辯稱走出馬路是為了拾回眼鏡，警長卻突然從後將他扯跌，導致二人雙雙倒地。案件今在東區裁判法院裁決。裁判官劉綺雲指辯方案情不涉及被告逃走或反抗，警長沒理由會使用不必要武力，批評被告說法是「堆砌出嚟嘅藉口」，裁定襲警罪成。案件押後至5月17日，以待索取背景報告，其間被告還柙候判。

被告謝寄安（25歲）報稱文員。控罪指他於前年6月9日在軒尼詩道與堅拿道西交界襲擊在正當執行職責的警長34376伍兆康。劉官今裁決時指，三名警員證人均誠實可靠，供詞並無重大分歧，相反被告的供詞則不可信亦不可靠。

劉官續指，被告在盤問下表示跌眼鏡後視力模糊，看不清大概有多少人在眼鏡周圍，卻又表示看到眼鏡的位置。劉官又指，被告當時理應叫行人讓路，以免眼鏡被踩爛；惟被告卻沒這樣做，直斥其說法只是堆砌的藉口。

劉官亦不信被告辯稱聽不見警方呼籲的說法，強調他於盤問下曾表示聽見呼籲，只是不知是否針對自己，認為他明顯並非交代真相。

官指警長不會無故扯跌被告 沒叫「襲警」亦不足為奇

劉官指，辯方案情中被告並無逃走或反抗行為，案中伍姓警長沒理由會選擇從後扯跌他，作出危害自身的行為，認為辯方有關說法不合情理。

辯方又曾質疑警長第一反應沒叫「襲警」，也沒要求增援，情況並不尋常。惟劉官認為，本案事出突然，而且當時場面經已受控，警長沒叫「襲警」不足為奇。劉官亦接納警長所言，認同他當下專責維持公眾秩序，故未有即時向上級匯報事件。

劉官完全排除辯方案情的可能性，最後裁定被告蓄意撞向正當執行職務的警長，襲警罪成。

被告聆訊時自辯供稱，當日在軒尼詩道東行線行人路上尋找一名義工，正當打算越過封鎖線返回社民連街站，卻被一名警員掃跌眼鏡，遂上前拾回。惟涉案警長突然從後捉住被告雙臂，將他向後扯跌，二人雙雙倒地。警長被壓在被告身下，隨即有警員扶起二人，並指控被告襲警。被告最後遭鎖上手銬帶上警車。

控方當時指出，實情是被告拉起封鎖線，並突然打斜衝向警長，用右肩撞他胸部，因撞擊力量大，導致二人一同倒下，而警長被壓在被告身後。被告聞言不解謂：「佢喺我前面，然後佢喺我後面？我唔明喎。」

【案件編號：ESCC362/20】

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