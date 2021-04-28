【本報訊】被判四年刑期的九巴司機文志光，在死者家屬眼中，是一個罔顧乘客安全，鹵莽駕駛的車長；不過在同事眼中評價卻非常正面，甚至有人認為他是「模範車長」，對於他引發這宗嚴重意外，都覺得匪夷所思，形容其出事「就好似俾鬼上咗身咁」，感慨一次意外，後果嚴重。至於肇事車頂劏開的九巴，現時仍被扣留，毀爛不堪的車身依然怵目驚心。

形容肇事似「鬼上身」

涉事車長文志光駕車年資18年，尚有三年便屆60歲退休年齡，他是同事眼中「好司機」，有車長盛讚，「佢手車好穩陣，978呢條線，佢係咁多個車長裏面，手車最穩陣嘅一個。」

姓霍車長指曾乘坐文駕駛的巴士，指文駕駛時「唔會衝呀、飛呀嗰啲，好淡定。」他指，巴士載客百多人，車長「一定穩陣，係咪先？大家都唔明點解會發生呢單嘢⋯⋯你叫我哋點評價呢件事，就好似俾鬼上咗身咁。」面對四年牢獄生涯，他寄語文「振作」，「惟有係咁，可以點做吖⋯⋯雖然大家都唔想，但出咗事喇，可以點？」。

與文認識10多年的姓王車長亦指，「佢好好人，揸車又唔快，又冇乜脾氣」。另有車長指肇事位置過往確有很多大樹，若政府及早發覺改善，意外或能避免。

至於肇事九巴，事隔約一年半，目前仍停泊在大欖涌秤車站內，雖經年月風吹雨打洗禮，車上斑斑血迹早已不復見，但毀爛不堪的車身，在陽光照射下仍令人怵目驚心。