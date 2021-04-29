審計署署長昨日發表的審計報告，建議入境處加快處理積壓及加強審核假結婚的調查個案，竟惹來入境處於昨晚11時50分「開火」反擊，罕有地發聲明抨擊審計報告，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。立法會政府帳目委員會主席石禮謙今日上午表示，相信審計署署長會就入境處昨晚的聲明作出回應，又形容今次件事「唔係咁簡單」，「呢個要由審計署同入境處搞掂，我哋只從審計報告嘅角度研究任何嘢。」帳委會副主席謝偉俊下午就預料帳委會會就審計報告有關入境處的章節舉行公開聆訊。

審計署交報告前予入境處解釋

石禮謙今日召開帳委會閉門會議後，接受《蘋果》查詢時表示，昨日看過審計報告和入境處的聲明後，「我係好理解佢哋（入境處）個心境，睇到個報告後，有少少覺得唔係表達到佢哋個工作嘅情況。」他又指審計署長向立法會帳委會提交報告前，其實已與報告批評的部門溝通，給予相關部門充足時間解釋，今次入境處亦有在報告中回應審計署的質疑。

當被追問入境處在審計報告的回應中，並未見昨晚聲明提及的「深表遺憾」言論，石禮謙表示，審計署長稍後將就入境處的聲明作出回應，他說：「我哋等佢（審計署署長）呢方面（回應），因為呢度有三個持份者喺度，立法會、入境處同埋審計署。」

那帳委會稍後會否就審計報告有關入境處的章節召開聆訊？石禮謙指，帳委會今日會上主要是作出分工，決定委員要研究的審計報告內容，委員會在完成研究後，再向該會報告是否要進行聆訊。他又指，基於政府和立法會互相尊重和合作角度，政府向帳委員提交審計報告後，帳委會直至召開聆訊前，一般都不會談及報告內容，除非事件涉及重大公眾利益。

謝偉俊暗批入境處不遵協議

而帳委會副主席謝偉俊今午向《蘋果》表示，帳委會的工作不會受入境處昨晚的聲明影響，指帳委會一般做法是根據審計署建議的章節進行公開聆訊。他認為如無意外，帳委會將就審計報告有關入境處的部分舉行公開聆訊，下周一將開會作最終決定，意味兩部門首長區嘉宏、朱乃璋或有機會公開辯論，他說：「本來今次有審計署嘅意見，都覺得係要開hearing（聆訊）嘅，亦都擺咗喺（審計報告）第一章......似乎呢一章，都係比較值得做聆訊嘅，我相信如無意外，我哋都按返原定嘅初衷去做嘅。」

謝偉俊坦言，以往從未見過有政府部門會在審計報告發表後，再發出聲明回應，形容今次是「例外」事件，「我理解審計署同帳委員（一直）有個共識，就係喺呢個階段，政府部門係唔會就有關調查報告，作任何公開的評論。」他希望了解今次事件的原委，認為最重要是維持機制上的協調，令整件事可以暢順運作下去，「如果真係任何部門無跟足以往嘅做法、個protocol (協議）去做嘅話，我希望大家回歸返既定嘅機制，咁大家會容易做好多。」

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