【本報訊】通識科被「重新冠名」為公民與社會發展科，課時減半課程大改，今年9月新學期中四級開始推行。本報檢視出版社提供予學校、尚未有售的公社科樣書，發現滲入民族主義內容，個別章節指稱中國人慶祝聖誕對傳統造成衝擊，令西方國家軟實力在中國不斷滲透和擴張，又以漫畫描繪迪士尼和麥當勞卡通人物穿軍服「侵略」別國文化。

記者：鄧力行

新學年中四級公社科由「『一國兩制』下的香港」部份開始教授，名創教育出版的《新領域公民與社會發展》在「香港社會的多元文化特徵」課題指，全球化下西方文化漸成全球普遍接受的文化，中國不斷對外開放下，傳統習俗「正受到西方文化的衝擊，影響力不斷減少」。教師用書補充資料引用內地學者文章，指非教徒「隨波逐流地認同基督教、耶誕節，無意中為基督教在中國的傳播與氾濫推波助瀾」，使西方國家軟實力在中國「不斷滲透和擴張」，籲非教徒不要慶祝。書本展示一張中國商場掛上聖誕裝飾的照片，問學生這反映中國可能面對甚麼文化衝突，參考答案稱這反映西方節日受中國人重視，「可能對中國傳統節日造成衝擊，令這些節日被忽略甚至遺忘」。

書中引述學者指全球文化以西方文化為主導，對外擴張的趨勢是「文化帝國主義」，舉例指美國跨國企業在各地間接推銷美國價值觀，並用漫畫描繪迪士尼和麥當勞卡通人物身穿軍服登陸荒島，持槍指嚇舉手投降的民眾，問學生漫畫描繪甚麼全球化現象。

學者質疑配合官方議程

嶺南大學文化研究系客座助理教授葉蔭聰表示，中國大陸曾有應否過西方節日的討論，惟公開反對的只是少數，當時有人提出應有自由過節日等不同意見，認為書中說法單向和偏頗，有強烈民族主義導向。他指現代中國一直有西方文化元素，問題是應如何對待而非處處提防，共產黨、社會主義等概念亦源自西方，「唔通𠵱家執政黨唔要呢啲嘢咩？」

對於「文化帝國主義」的漫畫，葉指學術界確有此概念的討論，但這是相當複雜概念，更不會有人「揸住支槍要你消費佢文化」，認為漫畫過度簡化，反而荷李活電影與本土電影生存空間等值得討論的議題卻不見，像是為配合官方議程而寫。