【12港人案】

【本報訊】香港警隊去年8月在公海上空「目送」12港人坐快艇離港後，中國海警隨即拘捕各人，除兩名未成年港人去年底獲移送回港不作起訴外，遭法院判處「偷越邊境」罪成的其中八名港人，上月22日刑滿獲釋返港後一直被還柙。警方昨指，國安處經深入調查及徵詢法律意見後，10名已被遣返香港的被告中，九名現正還柙的男子於前日被加控一項「妨礙司法公正」罪。案件今日於東區裁判法院提堂。消息指，同案被捕的「香港故事」成員李宇軒則要分案處理。

李宇軒分案處理

已被遣返回港的10人涉及其他刑事案件，全部正被還柙，昨被加控一項妨礙司法公正罪的九人，年齡17至31歲，案件今日下午於東區裁判法院提堂。消息指，遭加控的九人包括鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟、廖子文及黃臨福，「香港故事」成員李宇軒則分案處理。

李宇軒返港後，被控勾結外國勢力、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥等三罪；李子賢被控參與暴動及襲警；鄭子豪則被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及屬交替性質的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。至於郭子麟被控前年11月18日在油麻地彌敦道一帶參與暴動等罪，案件涉另外12名被告。

至於現時仍在中國服刑的鄧棨然和喬映瑜，去年被判「組織他人偷越邊境」罪成，鄧棨然被判入獄三年及罰款兩萬元人民幣；喬映瑜則被判囚兩年，罰款1.5萬元人民幣。