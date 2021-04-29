【智障童墮斃死因研訊】

【本報訊】患有自閉症的14歲智障男童，五年前在葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭繼續研訊。涉案院舍院長昨被傳召出庭，自言有耐性、有愛心，院舍不但符合社署指引，更為院友提供專業服務；她以「呢個囝」形容死者，指他曾徒手拆爛天花、揸爛眼鏡、將大便放在院友床上甚至藏在櫃內。對於死者生前周身傷，她反駁：「熱辣辣飯餸掃落地，唔傷咩？踢到人都瘀，佢自己唔瘀咩？」強調墮斃是意外，無人想，她問心無愧。

稱「成日挨挨碰碰」當然傷

墮斃男童梁子駿2016年8月23日被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷，當時三樓的康橋之家窗口打開，窗花損毀。

研訊第三天，死因庭傳召康橋院長劉潔心出庭。子駿2014年底入住康橋，當時劉是主管，她透露子駿起初住雙人房，但他將大便放在院友床上，遂安排他住單人房，惟「囝囝（子駿）鍾意將大便收埋，我哋聞到臭搵唔到」，且子駿曾徒手拆爛單人房天花、床頭櫃等，故最終安排他入住開放式房間。

劉稱子駿經常丟物件落街，曾砸爛的士導致她賠錢兼面懵道歉。她稱知悉子駿身上不時有瘀傷，謂「佢成日挨挨碰碰，徒手拆爛天花、揸爛眼鏡」等，當然會受傷，強調上述種種皆有向子駿母親報告。子駿母親昨聞言激動反駁：「從來冇講過！」劉堅稱：「有。」

及後劉多番強調，院舍已多方面跟進子駿情況，包括安裝鐵絲網以防他再丟物件，又找專人陪他上學，亦特別安排姑娘「同佢玩、氹吓佢」。被問到如何氹，劉自言「用自己個心」，指院舍服務是厭惡性工作，「啲同事咁多份工唔做，做呢啲，都係有愛心㗎喇」，強調所有員工盡心盡力，「厭惡都唔驚」。

代表家屬的大狀問劉，是否自覺有能力擔任主管，劉直言：「我覺得冇問題，最緊要有愛心」，認為康橋運作良好，說希望院友視康橋為家。大狀再問她，是否覺得子駿的死與康橋無關，劉謂：「唔係關唔關事，始終喺院舍發生，意外冇人想。」

大狀隨即指出，康橋在三個月內多次因鼠患、院友進食時鯁死等收警告信。劉同意，但強調已找滅蟲公司處理鼠患，反問：「你估隔籬冇咩？」至於院友鯁死，劉則大呼無辜，稱是社署職員到院舍替院友訓練期間出事，「都入我哋數，好無奈」。

大狀續指，被指控將糞便抹在子駿臉上的院舍司機李錦全，其實是一名精神病患者。劉聞言大聲謂：「係呀，咁又點呀？律師你歧視呀？」大狀直言只是道出事實，劉強調：「佢係有情緒病，更加有耐性照顧人！」聆訊今續。

案件編號：CCDI474/16